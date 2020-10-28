Лугова зустрілася в суді з кривдником із поїзда "Маріуполь-Київ": пропонував гроші й путівку в Єгипет
На дівчину в ніч на 1 серпня напав чоловік у купе поїзда
Лугова їхала зі своїм 7-річним сином
Кривдник побив її і спробував згвалтувати
У Києві відбулося закрите засідання суду в справі про побиття й спробу зґвалтування в поїзді "Маріуполь-Київ" Анастасії Лугової. Підозрюваного залишили під вартою ще на два місяці.
За тілесні ушкодження, сексуальне насильство і вчинення крадіжки 45-річному чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі, передає "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
На засіданні потерпіла вперше після побиття побачила свого кривдника – тричі судимого Віталія Рудзько. Адвокат дівчини Євген Пронін розповів, що той просив вибачення в Анастасії.
"Але це було так пафосно. Це як завчений текст, як ми десь могли чути у фільмах", – зазначила Лугова.
"Сказав, що готовий співпрацювати, відшкодувати фінансові втрати і навіть придбати путівку в Єгипет", – розповів адвокат.
Лугова вважає, що п'ятирічного терміну нападнику мало. Вона повідомила, що готова наполягати на серйознішому покаранні для зловмисника.
"І якщо цим моя ситуація може врятувати життя людей – це вже добре", – зазначила вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 1 серпня в потязі Маріуполь-Київ чоловік напав у купе на жінку, яка їхала зі своїм 7-річним сином. Він побив її і спробував зґвалтувати.
Чоловік потерпілої розповів, що нападник хотів заплатити, щоб вона не викликала поліцію. Провідники також пропонували хабар жінці, оскільки її кривдник їхав у потязі без квитка, за що їх можуть звільнити з роботи.
Укрзалізниця підтвердила, що нападника затримали й передали правоохоронцям, а також попросили вибачення в постраждалої пасажирки.
У МВС показали фото підозрюваного й назвали його прізвище. Це уродженець Запоріжжя Віталій Рудзько, 1975 року народження, який тричі був судимий.