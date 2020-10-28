Лугова зустрілася в суді з кривдником із поїзда "Маріуполь-Київ": пропонував гроші й путівку в Єгипет

У Києві відбулося закрите засідання суду в справі про побиття й спробу зґвалтування в поїзді "Маріуполь-Київ" Анастасії Лугової. Підозрюваного залишили під вартою ще на два місяці.

За тілесні ушкодження, сексуальне насильство і вчинення крадіжки 45-річному чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі, передає "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На засіданні потерпіла вперше після побиття побачила свого кривдника – тричі судимого Віталія Рудзько. Адвокат дівчини Євген Пронін розповів, що той просив вибачення в Анастасії.

"Але це було так пафосно. Це як завчений текст, як ми десь могли чути у фільмах", – зазначила Лугова.

"Сказав, що готовий співпрацювати, відшкодувати фінансові втрати і навіть придбати путівку в Єгипет", – розповів адвокат.

Лугова вважає, що п'ятирічного терміну нападнику мало. Вона повідомила, що готова наполягати на серйознішому покаранні для зловмисника.

"І якщо цим моя ситуація може врятувати життя людей – це вже добре", – зазначила вона.

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