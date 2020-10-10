Литвин – про Крим і Донбас: владі вони не потрібні, їм там ловити нічого

Чинній владі "не потрібні" окуповані Крим і Донбас, вважає колишній спікер Верховної Ради, екснардеп Володимир Литвин.

В інтерв'ю виданню "Страна" політик заявив, що "їм там ловити нічого".

"У них там немає підтримки. Тому їм простіше вводити цивільно-військові адміністрації, а не організовувати вибори на підконтрольних Україні територіях Донбасу.

Давайте міркувати логічно: в 2019 році президентські та парламентські вибори тут відбулися, хоча тоді й пострілювали. Зараз же загальне перемир'я – але вибори проводити не можна! Чому? Відповідь очевидна – не зберуть там голосів на свою користь", – запевняє Литвин.

На його думку, провести вибори на Донбасі доведеться тільки в разі, якщо цього "зажадають куратори України".

"Принагідно зазначу, що прийнятий ними новий Виборчий кодекс злочинний щодо народу. Це формене знущання над ним", – заявив ексглава Ради.

Він назвав відкриті партійні списки "просто красивою зовнішньою оболонкою" і "наживкою і відмазкою для Заходу".

"На ділі й фактично – це кондова закрита партійна система з обтяженим бюлетенем. Якщо бюлетень завдовжки в скатертину із сотнями прізвищ, то людина в кращому випадку поставить галочку навпроти партії і навряд чи буде намагатися відшукати конкретного кандидата, щоб виписати навпроти нього цифру в вигляді індексу, як раніше фіксували на конвертах", – вважає він.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Литвин назвав главу української делегації в ТКГ щодо Донбасу Леоніда Кравчука "патентованою політичною повією".