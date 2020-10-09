Лерос назвав "наглядача" в СБУ, який взяв під контроль корупційні потоки

Усю брудну й корупційну роботу в Службі безпеки України робить начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов.

Як заявив у Facebook позафракційний народний депутат Гео Лерос, Наумов спрямовує зусилля на побудову власної корупційної вертикалі серед підлеглих співробітників та організацію роботи з вимагання хабарів від комерційних структур за невтручання в їхню господарську діяльність задля особистого збагачення.

"Відомо, що в місті Києві Наумов через начальника київського СБУ Олега Головаша отримує від Дениса Комарницького (головного корупціонера столиці) відсоток від усіх бюджетних платежів, тому сумки в СБУ Комарницький завозить на оперативному авто СБУ прямо на подвір'я Служби безпеки", – зазначив Лерос.

За його словами, в липні 2019 року за ініціативою Наумова відбулось незаконне призначення уродженця Кривого Рогу Артема Капелюхи відразу на посаду начальника 1 відділу 4 управління (з протидії контрабанді) ГУ БКОЗ СБУ.

"Надалі Капелюха за підтримки Наумова змінив усіх керівників регіональних підрозділів із боротьби з контрабандою. Водночас необхідними критеріями для призначення нових керівників були не особисті та професійні якості, а відданість керівництву", – стверджує нардеп.

Він підкреслив, що в багатьох регіональних управліннях СБУ на посади начальників підрозділів із боротьби з контрабандою були призначені однокурсники Капелюхи.

"Новопризначені керівники, за вказівки і підтримки Капелюхи та Наумова, за 4 місяці повернули у діяльність митниці побори, списки та чорні схеми контрабандного ввезення товарів, зокрема підакцизних, на митну територію України, контрабанду наркотичних засобів та нелегальне виготовлення горілчаної та тютюнової продукції", – розповів Лерос.

Також Наумов вибудував стійку корупційну кадрову вертикаль із наближених до нього осіб, серед яких:

ГУ КЗЕ СБУ (начальник Трипілко Андрій Вікторович, перший заступник Бурзак Володимир Іванович, заступник Ращик Ростислав Адамович);

ГУ К СБУ (начальник 4 управління ГУ К (контрабанда) Капелюха Артемій Вікторович);

ДКІБ СБУ (начальник Корнійчук Олексій Олександрович, заступник Шило Артем Вікторович);

ДКР СБУ (начальник Руснак Олександр Васильович);

ГСУ СБУ (в.о. начальника Швець Андрій Зіновійович).

"З моменту початку роботи корупційної кадрової вертикалі особисто Наумовим налагоджені контакти з відомими в контрабандному середовищі Орестом Фірманюком, Віктором Шерманом, родиною Бабичів (Бабич Євген та Бабич Максим – батько і син)", – підкреслив Лерос.

За його даними, за вказівкою Наумова заступником начальника ГУ КЗЕ СБУ Ращиком налагоджено щомісячне отримання винагороди за невтручання у протиправну діяльність керівництва державних підприємств:

від керівництва ДП "Укрспирт" щомісячно надходить понад 100 тис. доларів;

від ДП "Енергоатом" щомісячна винагорода близько 100 тис. доларів, передається директором з фізичного захисту і спеціальної безпеки ДП "Енергоатом" Олегом Макаренком;

АТ "Укртрансгаз" щомісячно передає близько 70 тис. доларів.

"За невтручання СБУ у тендерні закупівлі "Укравтодору" Ращик щомісячно отримує 1% від суми виграних тендерів від компаній "Автомагістраль Південь", "Ростдорстрой", групи компаній "Онур" та інших, що складає близько 3 млн доларів на місяць. Отримані кошти Ращик та Трипілко передають безпосередньо Наумову", – сказав депутат.

Сам Наумов з моменту свого призначення до Служби безпеки України вже став фігурантом двох кримінальних проваджень ДБР – № 42019000000001749 та № 6201910000001044.

"Заслуговує на увагу також той факт, що за вказівкою Наумова співробітниками ГУ ВБ СБ України здійснювалося вивчення надання спонсорської допомоги іноземними партнерами за період з 2014 року по теперішній час, до того ж документальні матеріали щодо вказаного питання вивозилися у невстановленому напрямку за межі СБУ. Отже, існує велика ймовірність підтвердження інформації про можливу причетність Наумова до агентурного апарату спеціальних служб РФ", – підкреслив Лерос.

Одне з проваджень ДБР, у якому фігурує Наумов Facebook Гео Лероса

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