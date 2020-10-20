"Л/ДНР" викрили в серйозному недоборі: агітують безробітніх і колишніх "військових"

Окупаційні адміністрації активізували пропагандистську роботу серед населення Донбасу щодо проходження військової служби у лавах російсько-окупаційних військ.

Водночас українська розвідка зафіксувала, що в реалізації такого наміру противник зіткнувся з труднощами. Про це інформує ГУР Міністерства оборони України.

"Наразі, незважаючи на збільшення агітаційних груп і залучення ресурсу підконтрольних ЗМІ, якість і кількість осіб, які б бажали підписати контракт, не задовольняють потреби противника у комплектуванні підрозділів за рахунок місцевих мешканців", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях так звана влада намагається укомплектувати з’єднання і частини 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ.

За даними ГУР Міноборони, цей набір окупантам доводиться здійснювати серед осіб, які не мають постійного місця працевлаштування, та колишніх "військових", які були звільнені за порушення умов контрактів або після закінчення їхніх термінів.

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