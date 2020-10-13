"Л/ДНР" посилили обстріли ЗСУ на Донбасі – штаб ООС

Російські терористи "Л/ДНР" знову кілька разів поспіль порушили перемир'я на Донбасі та відкрили вогонь у бік позицій ЗСУ.

Як повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook, 12 жовтня на ділянках відповідальності українських підрозділів було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, із початком доби, а згодом і у вечірній час із гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь поблизу Авдіївки. А на ділянці неподалік від населеного пункту Майорськ – із автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

Поодинокими пострілами з автоматичного станкового гранатомета противник провокував наших захисників біля Новолуганського, та двічі – поблизу населеного пункту Камишуваха. Окрім того, неприцільні ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксовані в районі Оріхового.

Від початку поточної доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська режим припинення вогню порушили один раз. Поблизу населеного пункту Зайцеве було зафіксовано три поодиноких постріли з ручного протитанкового гранатомета.

Але обстріли окупантів не призвели до бойових втрат і поранень серед українських захисників. Тому на вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника", – запевнили українські воїни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 жовтня ворог один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, здійснивши постріл із підствольного гранатомета в бік позицій Збройних сил України під Водяним. Бойових втрат і поранень унаслідок цього серед українських захисників не було.