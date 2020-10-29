"Л/ДНР" поранили українського воїна і стріляли з мінометів на Донбасі

Російські терористи на Донбасі, всупереч домовленостям про перемир'я, 28 жовтня чотири рази обстріляли позиції ЗСУ та поранили українського захисника.

Як повідомила пресслужба штабу ООС у Facebook, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де у вечірній час ворог застосовував міномети калібру 82 міліметри та гранатомети різних систем.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новгородського, в результаті чого один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в руку. Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Його життю нічого не загрожує", – запевнили у штабі ООС.

За словами воїнів, про зухвалі дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Від початку поточної доби, 29 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігалася тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Підрозділи ЗСУ та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням. Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 жовтня терористи на Донбасі також влаштували чотири обстріли позицій ЗСУ. Зокрема, вони били з різних типів гранатометів. ТОді обійшлося без втрат та поранених.