'Л/ДНР' обстріляли позиції ЗСУ з гранатомета

За минулу добу, 26 жовтня, російські окупанти три рази проводили обстріл українських позицій на Донбасі.

ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали, втрат серед наших військових немає, йдеться в зведенні пресцентру штабу ООС.

"Стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували неподалік населених пунктів Мар’їнка та Широкіне. Окрім того, у передмісті Авдіївки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем", – йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби, 27 жовтня, ворог обстрілів не проводив.

"По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Втім українські воїни пильності не втрачають і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", – відмічено в інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування РФ на Донбасі за 25 жовтня порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських військових.