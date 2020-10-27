"Л/ДНР" обстріляли позиції ЗСУ з гранатомета
Ворог також застосував стрілецьку зброю
ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали, втрат серед українських військових немає
За минулу добу, 26 жовтня, російські окупанти три рази проводили обстріл українських позицій на Донбасі.
ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали, втрат серед наших військових немає, йдеться в зведенні пресцентру штабу ООС.
"Стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували неподалік населених пунктів Мар’їнка та Широкіне. Окрім того, у передмісті Авдіївки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем", – йдеться в повідомленні.
З початку поточної доби, 27 жовтня, ворог обстрілів не проводив.
"По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Втім українські воїни пильності не втрачають і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", – відмічено в інформації.
Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування РФ на Донбасі за 25 жовтня порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських військових.