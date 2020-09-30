Курсант Золочевський, який вижив у Ан-26, розповів про катастрофу. Відео
Авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 у п'ятницю, 25 вересня
Вона забрала життя 26 осіб
30 вересня у ДБР заявили, що інформація про відмову двигуна Ан-26 не відповідає дійсності
Єдиний, хто вижив під час падіння Ан-26 під Чугуєвом, курсант В'ячеслав Золочевський поділився першими спогадами після трагедії.
В інтерв'ю ТСН він розповів, що вже 27 вересня, через день після катастрофи, перший раз встав із лікарняного ліжка. За словами хлопця, він народився у "залізній сорочці" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Також стало відомо, що хлопець із великим натхненням чекав 3-го курсу навчання, адже він починався з льотної практики.
До трагедії Золочевський встиг налітати п'ять годин, а в день катастрофи мав збільшити свою практику до 8 годин. За словами юного захисника, на борту Ан-26 курсанти опановували навігацію, запуск двигунів і радіопереговори. Літак був оснащений 10-ма робочими місцями.
У момент падіння, згадав Герой, він сидів практично поруч із кабіною пілота.
"Можна сказати, що на початку, на другому робочому місці праворуч. Був різкий крен, і я, по ходу, підлетів, вдарився головою. Я був у відключці. Говорити я поки не буду", – сказав Золочевський.
Єдине, що хлопець чітко запам'ятав, – це спробу порятунку свого друга Віталія Вільхового, який, на жаль, помер у лікарні від важких опіків.
Крім загиблого побратима, В'ячеслав втратив у фатальному літаку всю свою групу – з 12 курсантів, з якими він вчився, живим залишився тільки Золочевський.
Тепер Герой думає про своє майбутнє і вирішує, як бути з навчанням. Адже його життя перевернула трагедія 25 вересня. "Я ще не знаю. Можливо (продовжу навчання. – Ред.), можливо й ні. Все повинно зажити", – сказав курсант.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 вересня курсант В'ячеслав Золочевський уперше вийшов на прогулянку після авіакатастрофи Ан-26 під Харковом.
Крім опіків, у хлопця діагностовано струс мозку та забої, проте лікарі раніше заявили про поліпшення його стану здоров'я.
Очікується, що найближчим часом захисник зможе продовжити реабілітацію поза медичною установою.
Раніше Золочевський розповів, що вижив завдяки тому, що його від вогню прикрила "капсула" з уламків фюзеляжу.