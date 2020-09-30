Курсант Золочевський, який вижив у Ан-26, розповів про катастрофу. Відео

Єдиний, хто вижив під час падіння Ан-26 під Чугуєвом, курсант В'ячеслав Золочевський поділився першими спогадами після трагедії.

В інтерв'ю ТСН він розповів, що вже 27 вересня, через день після катастрофи, перший раз встав із лікарняного ліжка. За словами хлопця, він народився у "залізній сорочці" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Також стало відомо, що хлопець із великим натхненням чекав 3-го курсу навчання, адже він починався з льотної практики.

До трагедії Золочевський встиг налітати п'ять годин, а в день катастрофи мав збільшити свою практику до 8 годин. За словами юного захисника, на борту Ан-26 курсанти опановували навігацію, запуск двигунів і радіопереговори. Літак був оснащений 10-ма робочими місцями.

У момент падіння, згадав Герой, він сидів практично поруч із кабіною пілота.

"Можна сказати, що на початку, на другому робочому місці праворуч. Був різкий крен, і я, по ходу, підлетів, вдарився головою. Я був у відключці. Говорити я поки не буду", – сказав Золочевський.

Єдине, що хлопець чітко запам'ятав, – це спробу порятунку свого друга Віталія Вільхового, який, на жаль, помер у лікарні від важких опіків.

Крім загиблого побратима, В'ячеслав втратив у фатальному літаку всю свою групу – з 12 курсантів, з якими він вчився, живим залишився тільки Золочевський.

Тепер Герой думає про своє майбутнє і вирішує, як бути з навчанням. Адже його життя перевернула трагедія 25 вересня. "Я ще не знаю. Можливо (продовжу навчання. – Ред.), можливо й ні. Все повинно зажити", – сказав курсант.

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