Куратор спецоперації з "вагнерівцями": усе було готове, вони сіли б 100%

Представник українських спецслужб, куратор проваленої спецоперації із затримання членів російської ПВК Вагнера вперше поділився інформацією зі ЗМІ.

У програмі "Прямий доказ" на телеканалі "Прямий" спецслужбовець "Богдан" розповів, що ідея виманити російських найманців, які брали участь у війні на Донбасі, і пред’явити їм звинувачення за злочини виникла серед оперативників Головного управління розвідки Міністерства оборони. Потім її підтримало керівництво (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так улітку 2019 року почалася так звана вагнерівська спецоперація.

"На них була готова вже вся повністю інформаційна база… Усе було готове наперед. Вони сідали б в аеропорту "Бориспіль" на літаку, і не треба було чекати якийсь час, щоби зрозуміти, а що їм узагалі пред’явити", – зазначив "Богдан".

За його словами, щоб зібрати "ударну групу", розвідники спочатку знайшли серед бойовиків "ватажка", який міг би зібрати й правильно організувати військовиків – Артема Міляєва з позивним "Шаман" із міста Волжський у Волгоградській області. У 2015-16 роках він воював у складі 9-го "полку" 3-го стрілецького батальйону "Чебурашка" на Маріупольському напрямку. РПГ-шник і кулеметник.

Військових злочинців вербували нібито на роботу у Венесуелі, до того ж, щоб у них не виникло підозр – брали не тільки учасників війни на Донбасі. Так, із 33 бойовиків, у військовій агресії проти України брали участь тільки 28.

"Я вам більше скажу, що були застосовані додаткові важелі, і літак сів би не на 90%, навіть не на 99% – на 100%. Не було б навіть мінімальних умов для командира екіпажу. Не було б жодних шансів", – повідомив "Богдан".

Виліт "вагнерівців" із Білорусі готувався на 24 липня. Але цього ж дня відбулася нарада в Офісі президента, де керівництво держави проінформували про подробиці ситуації та перехід її у фінальну фазу.

"ОП не віддав належного цій спецоперації із самого початку, а особливо на етапі завершальної стадії", – зазначив розвідник.

За його інформацією, на нараді голова Офісу президента Андрій Єрмак буцімто запропонував главі держави Володимиру Зеленському, а той погодився, перенести операцію через встановлення перемир’я. І її перенесли на 30 липня. Розвідники в авральному порядку купили "вагнерівцям" нові квитки і поселили їх у санаторій "Білорусочка" під Мінськом – щоб недорого і подалі від зайвих очей. І після цього, за день до відкладеного вильоту, заробітчан зі скандалом накрило КДБ Білорусі.

"У нас у найвищому керівництві держави сидить "миша". Така величезна "миша", явно з можливостями зателефонувати комусь туди і сказати про це. Це не рівень прибиральниці, секретарки чи особи, яка миє вікна. Це рівень має бути такий, щоб його там почули такі люди і так, щоб відбулося те, що відбулося. На рівні міжпрезидентському, розумієте?" – зауважив "Богдан".

За словами розвідника, під час наради щодо "вагнерівців" 24 липня в Офісі президента за столом були присутні семеро. Доповідали про спецоперацію тодішній голова ГУР Міноборони Василь Бурба і заступник голови СБУ Руслан Баранецький. Перед ними сиділи Зеленський, його помічниця Марія Левченко, яка, до речі, не має доступу до державної таємниці, перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, заступник керівника ОП Роман Машовець і власне сам Єрмак. Тому під підозру можуть потрапити всі, включно з Зеленським.

Після провалу операції почалася "зачистка" в кадровому складі спецслужб і приховування слідів її проведення.

"Банально майже всі особи, які були задіяні в цій спецоперації, з керівного складу, були звільнені. І проти них вже порушено кримінальні справи", – розповів "Богдан".

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