Кулеба заявив про перемогу України у справі про "скіфське золото"

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про важливу перемогу України в судовому процесі щодо повернення країні колекції скіфського золота, який ведуть у Нідерландах.

Йдеться про експозицію, яка зберігалася колись у музеях нині анексованого Росією Криму. Напередодні Апеляційний суд Амстердама задовольнив клопотання української сторони про відвід одного із суддів, повідомив глава МЗС брифінгу 29 жовтня.

"Дуже довго Україна просила про відвід нідерландського судді, щодо якого є серйозні причини підозрювати його в упередженості в цій справі… Те, що його відвели – дуже важливе досягнення", – зазначив він.

За словами міністра, поки суд ще встановив, коли відбудеться наступне засідання. Однак МЗС спільно з Мін’юстом продовжують працювати над тим, щоб справа рухалася вперед якомога швидше.

"Ми докладатимемо спільних зусиль для остаточної нашої перемоги в цій справі. За повної поваги до нідерландської Феміди, але Україна рішуче налаштована захищати свої національні інтереси", – підсумував Кулеба.

Що відомо про скіфське золото

Колекцію з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником Херсонес Таврійський та Бахчисарайським історико-культурним заповідником було привезено для експонування в археологічному музі Алларда Пірсона в Амстердамі 6 лютого 2014 року.

Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України. Проте влада РФ наполягала на поверненні скіфського золота.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, згідно з яким колекція має бути повернена Україні.

16 липня 2019-го стало відомо, що Апеляційний суд Амстердама через 6-9 місяців ухвалить остаточне рішення щодо скіфського золота. У суді повідомили, що суддям необхідно отримати від сторін спору додаткову інформацію про право власності на експонати. Україні та РФ тоді надали два місяці, аби надати документи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США погодилися допомогти Україні з платформою для повернення анексованого Росією півострова Крим.