Кулеба назвав неминучою відповідальність для Росії за збиття МН17 на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що відповідальність для винних за збиття малайзійського літака рейсу MH17 над Донбасом влітку 2014 року буде неминучою.

Про це він сказав 2 листопада під час відеоконференції з міністрами закордонних справ держав-учасниць спільної слідчої групи (Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів), передає пресслужба МЗС.

Вони обговорили процес притягнення до відповідальності винних за збиття літака рейсу МН17 у рамках судових процесів у Нідерландах та у міжнародних судових інстанціях.

Учасники зустрічі також обмінялися думками щодо виходу Російської Федерації з тристоронніх консультацій з Нідерландами та Австралією щодо міжнародно-правової відповідальності за збиття літака.

"До яких би політичних маневрів не вдавався винуватець, настання відповідальності за збиття МН17 – неминуче", – зазначив Кулеба.

Україна поінформувала присутніх про динаміку розгляду Міжнародним судом ООН справи щодо притягнення Росії до відповідальності за порушення її зобов’язань за Міжнародною конвенцією про боротьбу із фінансуванням тероризму, що призвело до збиття МН17.

Міністри домовилися продовжувати співробітництво з метою встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Нідерландах 3 листопада поновилися слухання у справі про збитий літак МН17 у липні 2014 року над Донбасом. Відомо, що захист одного зі звинувачуваних – росіянина Олега Пулатова – хоче додаткового розслідування.