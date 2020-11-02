КСУ раптово змінив порядок денний і зібрався на закрите засідання щодо ринку землі

Конституційний суд України "позапланово" приступив до розгляду подання 46 народних депутатів щодо конституційності відкриття ринку землі.

Про це інформує сайт КСУ. Зазначається, що порядок денний у роботі інстанції було змінено вранці 2 листопада.

"Сьогодні о 12 годині відбудеться закрите пленарне засідання – суд продовжить розглядати справу про офіційне трактування положень першого речення ч. 1 ст. 13, і ч. 1 ст. 14 Конституції України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що народні депутати, більшість серед яких – представники "Батьківщини", а також депутатських груп "Довіра" і "За майбутнє", ще в кінці 2019 року просили уточнити, що саме мається на увазі під ст. 13 і ч. 1 ст. 14 Конституції України.

Як відомо, в першій йдеться про те, що "Земля, її надра, атмосферне повітря... є об'єктами права власності Українського народу", а в другій – "Земля є основним природним багатством, що перебуває під особливою охороною держави".

Підкреслюється, що розгляд цього подання почався ще в грудні 2019-го і до останнього часу не проходив активно. Однак після настання "конституційної" кризи КСУ вирішив змінити порядок денний.

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