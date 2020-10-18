Крим став точкою нестабільності, його можуть здати, – пропутінський блогер

Анексований український Крим став для Росії точкою нестабільності, і оточення президента РФ Володимира Путіна нібито готове "здати" півострів.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив кримський блогер і прихильник анексії українського півострова Олександр Горний. Він заявив, що в ситуації з невизнаним Нагорним Карабахом бачить "розчарування вірменського народу в Росії як в союзнику", тому що країна "кинула їх у найскладніший момент".

"Ми дійсно втрачаємо вірмен, їхню довіру і це жахливо. Кремль ліг під Ердогана і Алієва (президенти Туреччини і Азербайджану, – ред.), і це вже бачать не тільки вірмени, а й пересічні росіяни, яких в останні роки наполегливо переконували, що ми велика і сильна країна, з чиєю думкою повинні й будуть рахуватися.

Нас банально послали на три парканні букви і це тільки початок нашого походу саме в тому напрямку", – написав блогер.

Він вважає, що глава РФ не буде здавати Крим, однак його оточення схильне піти на це.

"Буквально вчора... я почув банальне запитання від співрозмовника – Путін Крим здасть чи не здасть? Незважаючи на його абсурдність ще кілька тижнів тому, тепер це питання набуває нового змісту. Путін може Крим і не здасть, а ось його оточення цілком може", – заявив Горний.

На його думку, анексований півострів швидко перетворюється в точку нестабільності як для місцевих, так і для потенційних інвесторів, "особливо на тлі цілком чітких і жорстких заяв Ердогана щодо Криму і кримських татар".

Горний написав, що Кремль "і далі жує соплі в кримському питанні" і заявив, що на півострів потрібно відкрити гуманітарний коридор для вірменських біженців із Карабаху.

"Це все звичайно мрії, хоча цілком такі, які можна реалізувати. Мирного вирішення карабахського конфлікту немає і мабуть не буде. Дуже шкода, що в нас не змінювана вертикаль і там все просто прогнило, чим і користується Ердоган. Ми й далі деградуємо і вся ця кремлівська балаканина вже не збуджує росіян, яким плюнули в душу турецькими помідорками", – зазначив блогер.

"Чим далі Кремль буде збуджувати росіян? Нічим. Економіка вже давно в тому самому місці, довіру до влади прагне до нуля, повна кадрова невизначеність на політичному Олімпі, та й у регіонах миші без кота пішли в танок", – підсумував він.

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Як писав OBOZREVATEL, офіційний акаунт України в Twitter пожартував над президентом РФ Володимиром Путіним і назвав його потворним, відповівши представникам Кремля на "російський" Крим.