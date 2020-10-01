Кремль протидіє вступу України в НАТО і ЄС з двох сторін, – Климпуш-Цинцадзе

Російська Федерація ніколи не припиняла протидіяти курсу України в Євросоюз і НАТО ззовні та всередині країни.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV заявила народна депутатка від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе. "Ми маємо розуміти, що Росія на жодну хвилину не припиняла свою протидію українським намірам вступити до Європейського Союзу і до Північно-Атлантичного альянсу протягом усіх цих років, ще до початку російсько-української війни і під час цієї війни", – наголосила вона.

Зокрема, така протидія відбувається з використанням провідників інтересів Кремля в Європі і всередині України, зазначила нардепка.

Так, коментуючи заяву партії "Альтернатива для Німеччини" про те, що Україну не варто пускати в ЄС і НАТО, яку вона нібито зробил за даними пропагандистських росЗМІ, Климпуш-Цинцадзе сказала: "Ми свідомі того, що це є політична сила, яка фінансується з Російської Федерації і підтримується нею. Власне, вона і створювалася в Німеччині саме заради того, щоб бути провідником російських інтересів".

Разом з тим політик звернула увагу і на те, що російський наратив просувається і в Тристоронній контактній групі через заступника її голови Вітольда Фокіна. Про це, за її словами, зокрема, свідчить його остання заява про те, що нібито немає підтверджень того, що йде війна між Російською Федерацією і Україною.

"Тому розслаблятися не можна на жодному етапі", – підсумувала нардепка.

Повну версію бліцінтерв’ю з Іванною Климпуш-Цинцадзе скоро читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, на засіданні парламентського комітету з питань державної влади 29 вересня перший заступник глави української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що між Росією і Україною ведеться війна.

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