Кравчука не виженуть з ТКГ, але він не найкраща постать, – Тука

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук навряд чи буде звільнений з цієї посади.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. "Я поки що таких передумов не бачу, принаймні, зовнішніх, хоча вважаю, що Леонід Макарович – далеко не найкраща постать на чолі української делегації", – зазначив він.

За словами Туки, проаналізувавши діяльність Кравчука на чолі ТКГ, він дійшов висновку, що той налаштований на виконання ультимативних вимог з боку Росії або того самого Пушиліна. "Україна вже їх виконала, щонайменше, три", – порахував він.

"Мені особисто така діяльність Леоніда Макаровича на цій посаді абсолютно не імпонує", – сказав Тука.

У той же час він визнав, що будь-який член ТКГ не є самостійною фігурою. "Кожна особа отримує директиви в письмовому вигляді. Щодо голови делегації, то такі директиви ця людина отримує безпосередньо від президента України", – пояснив він.

Як писав OBOZREVATEL, Вітольда Фокіна відсторонили з посади першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.