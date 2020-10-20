Кравчук – про звіт Зеленського: Україні потрібні військово-морські бази, на Путіна можна тиснути

Звернення президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради "в цілому задовольнило" першого президента, главу української делегації Тристоронньої контактної групи Леоніда Кравчука. На його думку, за допомогою "Кримської платформи", яка може бути створена, можна чинити тиск на країну-агресора.

Сьогодні в України недостатньо військових кораблів, але дві військові бази буде чим наповнити. Про це Леонід Кравчук завив в ефірі телеканалу Obozrevatel TV.

– Ви слухали сьогодні Володимира Зеленського?

– Так, безумовно.

– Як вам звернення?

– Воно мене в цілому задовольнило. В такий час коронавірусу, кризи, всіх цих наслідків, які Україна пережила і переживає, знайти й акценти правильні, й цифри правильні, й правильні факти, і нікого прямо не образити, хоча є люди, які заслуговують негативної оцінки.

– В контексті вашого сьогоднішнього напрямку, яким ви займаєтеся, поверненням анексованих і окупованих територій України. Сьогодні президент говорив і про Донбас, і про Крим, про "Кримську платформу". Наскільки це реально – створити цей майданчик?

– Я переконаний, що при правильній постановці питання, з посиланням на норми і принципи міжнародного права, на підписані документи, в тому числі і на Будапештський меморандум, де Україна не просто є об’єктом, а суб’єктом міжнародного права, платформу можна створити.

Це посилання дасть можливість сформувати будь-яку платформу, коли йдеться про територіальну цілісність, суверенітет України. Тому що це питання великої міжнародної ваги.

І я переконаний в тому, що ця платформа може працювати і може тиснути на агресора, може тиснути на країну, яка порушила Будапештський меморандум.

Володимир Путін в Криму.

– А як затягти туди Росію? Як її всадити за стіл переговорів?

– Я не думаю, що в даному разі, коли йдеться про "Кримську платформу", потрібно обов’язково туди саджати Росію. Принаймні, на перших порах.

– Поясніть, будь ласка.

– Ви чули, президент сказав, що він обговорював це питання з країнами великої політичної ваги, і буде обговорювати й надалі. І коли Україна домовиться з цими країнами про створення такої платформи, коли визначимо цілі, завдання й форми взаємодії щодо Криму, от тоді можна буде поставити питання й перед Росією і залучити її.

Я не можу одразу сказати, що Росія погодиться. Але якщо Росія не погодиться, це зовсім не означає, що світ повинен дивитись тільки на те, що хоче Росія. Тому що світ має зважати на інтереси всього світового співтовариства, а не будь-якої окремої країни.

– Саме тому міжнародні правила і є такими, щоб всі їх дотримувались.

– Абсолютно.

– Володимир Зеленський сьогодні сказав про амністію. Як я розумію, це може безпосередньо лягти на ваші плечі, тому що Росія хоче амністії для всіх без виключення. Президент окреслив чіткі червоні лінії. Як ви очікуєте, чи буде в мінському форматі Росія тиснути на вас, на нашу групу, щоб розширити ці рамки?

– Вона тиснула, тисне і буде тиснути. Але ми маємо діяти таким чином, щоб цей тиск був спростований або мав антитиск не тільки з боку України, але й з боку наших партнерів.

Подивіться на нещодавній саміт ЄС-Україна і на спільний документ, випрацьований на ньому. Це вперше серед документів, які я читав, прямо написано, що відповідальність за всі питання несуть не дві сторони, скажімо, Україна і Росія. Питання акцентовано на Росії.

Коли працюють професіонали, за кожним словом вони вкладають дуже багато. Ми бачимо, як змінюються акценти, яке ставлення до України. Аби ще наші внутрішні "вчителі" не були такими "вчителями", а були просто нормальними людьми і думали про Україну, а не про владу, про свої власні інтереси.

Володимир Зеленський. Офіційний сайт президента України

– Також Володимир Зеленський сьогодні сказав про дві військово-морські бази. Наскільки це буде потужно для нас і чим їх наповнювати? Кораблів у нас достатньо?

– Кораблів недостатньо, але в нас є підписаний документ в Лондоні про стратегічне партнерство з Великою Британією. Це вперше в історії.

Виділені кошти на будівництво ракетних катерів, які матимуть швидкість у 2-2,5 рази більшу від існуючих кораблів інших держав, перш за все, Росії. Це перше.

Друге – бази потрібні. Вони будуть експлуатуватися Україною. Знов я бачу натяки, мовляв, іноземні бази. Та не йдеться про іноземні бази. Базу будуватиме Україна, а кораблі купуватиме. Всі країни купують кораблі. Чому Україна не має права?

Наші опоненти не хочуть бачити правди, а хочуть правду перетворювати в неправду. Це вже не личить нікому. Хотілося б, щоб вже почали думати про Україну.

Час іде, обличчя України змінюється, ставлення до України змінюється. Так, є багато проблем, всі ми їх знаємо. Але усувати недоліки і вирішувати проблеми, я думаю, це завдання не тільки влади. Це завдання всіх українців, всіх політичних сил, якщо вони дійсно українські і відповідають за Україну, поважають і люблять свою землю.