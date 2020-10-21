Кравчук пояснив, для чого Україні військово-морські бази

Військово-морські бази, які планує побудувати Україна, не будуть іноземними.

Про це в ефірі на телеканалі Obozrevatel TV розповів перший президент України, глава української делегації Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук. "Я бачу натяки, мовляв, іноземні бази. Та не йдеться про іноземні бази. Базу будуватиме Україна, а кораблі купуватиме", – наголосив він.

За словами першого президента, нині в України недостатньо військових кораблів, щоб наповнити ці бази. Проте він нагадав про укладений договір про стратегічне партнерство з Великобританією, що передбачає виділення коштів на виробництво ракетних катерів.

Кравчук додав, що ці катери за показником швидкості вдвічі перевищуватимуть подібні катери інших держав, зокрема Росії.

"Бази потрібні. Вони будуть експлуатуватися Україною", – наголосив перший президент.

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Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський під час виступу зі щорічним зверненням до Верховної Ради заявив, що в Україні починається будівництво двох державних військово-морських баз для захисту чорноморського регіону.