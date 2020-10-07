Катастрофа Ан-26 – це системні кадрові помилки, але провину покладуть на загиблих, – експерт

Військовий експерт, полковник Володимир Шевченко, який також був народним депутатом II скликання, допускає, що провину за катастрофу Ан-26 ЗСУ покладуть на загиблий екіпаж.

У коментарі "Гордону" він заявив, що трагедія сталася в тому числі через системні кадрові помилки.

"Поки йде розслідування, нам нічого зрозумілого не говорять. Думаю, вони і не стануть шукати істину, а винуватим призначать того, хто загинув. Це кращий вихід в усі часи (і при СРСР теж так було): навіщо тривожити людей на землі, нехай буде винен загиблий. Але я переконаний, що загибель цього Ан-26 – не просто відмова двигуна або помилка пілота, а наслідок системних кадрових помилок", – сказав Шевченко.

Полковник пояснив, що цивільного пілота не можна допускати до навчання військових льотчиків.

"У сфері військової авіації мають бути керівники з авіаційних структур, які пройшли всі етапи військового льотного керівника, командували ескадрильєю, полком, бригадою. Тоді люди знають ціну льотної події. У всіх інших військовослужбовців (ППО, інженери та інше) такий досвід відсутній. Тому я вважаю, винні не тільки люди, які безпосередньо випускали літак в навчальний політ, але і ті, які підписали і завізували наказ про призначення Олександра Туринського на посаду начальника ХНУВС (Харківського національного університету внутрішніх справ", – підкреслив Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "чорні скриньки" військового літака Ан-26, який впав, вже вдалося розшифрувати.

За словами голови урядової слідчої комісії Олега Уруського, технічною причиною падіння стала відмова в роботі одного з блоків системи управління двигуна. Також були виявлені грубі помилки у виконанні польотних завдань і організації польотів.

Нагадаємо, що літак розбився 25 вересня ввечері під час заходу на посадку під Чугуєвом Харківської області. На борту перебувало 27 осіб: екіпаж і курсанти Харківського університету Повітряних сил імені І. Кожедуба. В результаті катастрофи 25 осіб загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.