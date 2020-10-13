Корупцію в Медичних військах України очолює Хомчак і Хоменко? Резонансне розслідування

Доки в Україні триває епідемія коронавірусу, високі посадові особи в Міністерстві оборони не відмовляють собі в бажанні заробити гроші на закупівлях різних медичних засобів. Наприклад, можна "наварити" на купівлі масок, апаратів штучного дихання, захисних костюмів. А потім, коли "запахне смаженим", шукати варіанти, як відмазати найближче оточення й залишитися на посаді хоча б ще на рік. Для чого? Усе просто – і далі "заробляти" гроші на різноманітних закупівлях.

Такі висновки можна зробити з документів, які опинилися в розпорядженні OBOZREVATEL. Наші джерела стверджують, що Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак намагається прикрити свого друга Ігоря Хоменка, який командує Медичними військами України, та його підлеглих, яких на хабарі в 1 млн грн затримали працівники Служби безпеки України.

Взяли на гарячому

20 серпня 2020 року співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему на 1 млн грн, яку організували в Медичних військах України під час закупівель медичних масок для українських військових у межах боротьби з коронавірусом. Фігурантів схеми взяли на гарячому: під час передання останньої частини мільйонного відкату – 600 тисяч гривень.

Відомо, що 30 квітня ТОВ "Ріверсайд груп" виграла тендер на постачання медичних масок для потреб ЗСУ. 5 травня між ним і Командуванням медичних військ України було укладено договір на постачання 1 млн 250 тис. масок на суму 8 млн 175 тис. грн. Через два дні керівнику підприємства виставили умову, що як подяку він має заплатити 1 млн грн. Гроші мали передати безпосередньо керівникам Командування ЗСУ.

"Від представника комерційної структури, що займається продажем медичних масок, вимагали хабар у розмірі 1 мільйон гривень – одна гривня з кожної маски. За це підприємцю обіцяли забезпечити перемогу у відкритих торгах", – уточнюється в повідомленні СБУ.

Підприємець пішов на "угоду" й передав кошти двома частинами: першу – 400 тис. грн – 17 серпня і другу – 598 тис. – 19 серпня. Того ж дня, у мить отримання хабаря, вимагачів затримала СБУ.

Згідно з інформацією, яку зібрали в межах оперативних заходів, безпосереднім виконавцем і організатором схеми був начальник управління медичних військ ЗСУ, полковник Віталій Фурдик, візував договори своїми підписами його начальник, командувач медичних військ ЗСУ Ігор Хоменко.

Комісія з розслідування встановила, що генерал-майор медичної служби Ігор Хоменко в усному режимі дав вказівку полковникові та директорові Департаменту державних закупівель Володимиру Гулевичу внести зміни до проєкту наказу Міністерства оборони та всупереч статті 11 Закону України "Про публічні закупівлі". А уповноваженою особою на проведення самих закупівель замість Коби Тетяни, яка є начальником апаратного відділу оборонних закупівель усього Міністерства оборони, порушуючи закон, призначити полковника Віталія Фурдика з військового медуправління й за сумісництвом підлеглого Хоменка. Адже тільки співробітники апаратного штату Міністерства оборони, а не військового управління, де значиться Фурдик, могли здійснювати такі закупівлі. Після призначення ними почав керувати Фурдик.

Це означає, що, окрім нього та, можливо, кількох підлеглих, про закупівлі мільйонної партії масок більше ніхто не знав. Але слідство встановило, що в схемі були задіяні ще дві особи. Це посадовець Державної інспекції енергетичного нагляду й посередник поміж Міноборони та фірмою, яка продавала маски.

Корупційні схеми може очолювати керівництво ЗСУ?

Із власних джерел OBOZREVATEL стало відомо, що про цю корупційну схему знав і Головнокомандувач Збройними силами України, генерал-полковник Руслан Хомчак. Він є близьким другом свого протеже – Ігоря Хоменка.

А чи знав про корупційну оборудку міністр оборони Андрій Таран? За інформацією нашого джерела – навряд, хоча б тому, що поміж ним і Хомчаком і Ко не найкращі особисті стосунки. Дізнавшись про "операцію мільйонні маски", Таран ініціював внутрішнє розслідування, було створено комісію і в результаті проведеної роботи склали проєкт акта службового розслідування, загалом 40 сторінок. Він у повному обсязі потрапив у розпорядження OBOZREVATEL.

Публікуємо висновок, до якого дійшла комісія Міноборони. Серед основного значиться такий пункт:

"За неналежну організацію службової діяльності, що призвело до неякісного та не своєчасного виконання завдань і функцій, покладених на Командування, командувача Медичних сил ЗСУ генерал-майора Ігоря Хоменка притягнути до дисциплінарної відповідальності владою міністра оборони України".

Копія Акта службового розслідування комісії Міністерства оборони

Копія Акта службового розслідування комісії Міністерства оборони

Копія Акта службового розслідування комісії Міністерства оборони

Копія Акта службового розслідування комісії Міністерства оборони

Копія Акта службового розслідування комісії Міністерства оборони

Копія Акта службового розслідування комісії Міністерства оборони

Копія Акта службового розслідування комісії Міністерства оборони

Із власних джерел OBOZREVATEL відомо, що нині цей Акт службового розслідування намагаються переписати, щоб винні змогли уникнути відповідальності. Через це на генерального інспектора Міністерства оборони чиниться безпрецедентний тиск.

"Якщо висновок комісії перепишуть, обвинувачення втратить вагомий доказ у суді, і через пів року справа розсиплеться. Стрілочники й виконавці отримають умовні терміни, а реальні бенефіціари продовжуватимуть працювати в системі ЗСУ та красти мільйони наших податків. Якщо ж Акт підпишуть у чинній першій редакції, найімовірніше, посередники й виконавці таки сядуть. Позаяк сидіти вони не хочуть, то будуть вимушені почати співпрацювати зі слідством, говорити й давати цінні свідчення. Так з'являється більше шансів, що справжніх бенефіціарів і корупціонерів буде наказано", – розповіло OBOZREVATEL проінформоване джерело.

Судячи з документів, які є в нашому розпорядженні, Хомчак і Хоменко можуть бути причетними до ще кількох корупційних схем, і це тільки щодо частини бюджету, який виділили на боротьбу з коронавірусом. Це закупівля апаратів штучної вентиляції легень, захисних костюмів для військових медиків і – як вишенька на торті – отримання Хомчаком квартири на вулиці Герцена в Києві.

OBOZREVATEL надіслав запит у Медичні війська України з проханням прокоментувати ситуацію, на що отримав письмову відповідь: "Звернутися офіційним шляхом через відділ із роботи з громадянами та доступу до публічної інформації Міністерства оборони України", оскільки відповідь на запитання, що цікавлять нас, "може впливати на результати слідства".