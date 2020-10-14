Компанії заступника Вілкула можуть використовувати міський бюджет Кривого Рогу – ЗМІ

Мер Кривого Рогу Юрій Вілкул, найімовірніше, не має відношення до фірм, які витрачають гроші міського бюджету, все може бути зав'язаним на його заступників та помічників.

Наприклад, мова може йти про Андрія Гальченка та Олександра Катриченка. Журналісти вважають, що на діяльність компаній, до яких вони можуть мати відношення, витрачаються чималі суми з бюджету Кривого Рогу, передає сайт Політради.

"Гальченко – колишній народний депутат від "Опозиційного блоку", який у 2018 році голосував проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької і Луганської областей. З ним пов'язана велика кількість компаній, які "беруть" гроші з міського бюджету", – йдеться в інформації видання.

За даними журналістів, однією з таких фірм, яка "працює" більше всіх, виявилася ТОВ "АЛ ІНВЕСТСТРОЙ". У період з 2016 до 2020 року компанія, з одного боку, зуміла провести робіт на загальну суму понад 500 млн грн. Вона брала участь у 146 тендерах, з яких 113 виявилися успішними.

Половину коштів фірма, нібито, отримала від Управління капітального будівництва Криворізької міської ради. Водночас багато активістів вказують, що якість виконаних робіт залишає бажати кращого. Після проведення експертизи, нібито було встановлено, що під час ремонту міської лікарні №10 та інфекційної лікарні №1 використовувалося набагато менше будматеріалів, ніж закладено в проєкті. Правоохоронці також перевіряють діяльність "АЛ ІНВЕСТСТРОЙ" на інших об'єктах міста.

В орбіту Гальченка, за інформацією журналістів, може входити київська фірма "Сучасні вантажівки", на рахунок якої минулого року було перераховано понад 60 млн грн. Мовляв, вона стала посередником між виробником тролейбусів і КП "Міський тролейбус". Слідством встановлено, що фірма-прокладка продавала місту одну одиницю техніки приблизно на 1 млн грн дорожче.

Журналісти повідомляють, що тією ж схемою можуть працювати й інші підприємства, які, найімовірніше, курує Гальченко. У пул фірм, наближених до заступника голови міськради, нібито, потрапляють такі:

ПП "Динар плюс" (освоїла 30 млн грн на заміну вікон і дверей в будівлі аеровокзалу, ремонт огорожі);

ТОВ "ФАСТ Білд" (отримала 17 млн грн за будівництво моста в парку Гагаріна);

ТОВ "Сапсан-КР" (з 2016 року провела ремонтні роботи на суму 40 млн грн);

ПП "ГОЛДРЕМБУД" (з 2016 року провело ремонтні роботи в будинках міста на суму 37 млн грн).

Щодо Олександра Катриченко, пишуть журналісти, то близькими до нього називають низку приватних компаній, які можуть освоювати бюджетні кошти у сфері освіти. За його сприяння, нібито, ПП "ВКФ" КОНКОРД "отримало безліч тендерів на ремонт освітніх установ на загальну суму понад 27 млн грн.

"Ще одна компанія, яка працює у сфері освіти – ТОВ" Теплоенерго КР " – є монополістом з ремонту систем опалення в школах Кривого Рогу. З 2017 року міськрада перерахувала компанії 10,7 млн грн за надані послуги", – підсумували в медіа.