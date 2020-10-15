Компанії, близькі до керівництва Кривого Рогу, підозрюють у відмиванні бюджетних грошей – ЗМІ

Правоохоронні органи розслідують розкрадання бюджетних коштів компаніями, які є близькими до керівництва Кривого Рогу.

За останні роки вони освоїли, зокрема нібито і на похоронному бізнесі, великі суми грошей, передає Політрада.

За інформацією журналістів, причетними до махінацій можуть бути наступні фірми:

ТОВ "УКРСПЕЦТЕХІНВЕСТ" (освоїло 34,2 млн грн в 2019 році на закупівлю техніки для комунальників міста);

ТОВ "Фірма" Васил "(використовувало 19,5 млн грн в 2019 році на облаштування дитячих спортивних майданчиків);

ТОВ "ТД" Альфатех "(продало місту спецтехніку за 5,6 млн грн);

ТОВ "Біпер Технолоджі" (за 4,5 млн грн продало місту спецтехніку і устаткування);

ТОВ "ДСК Україна" (провело ремонт в гуртожитках за 6,2 млн грн);

ТОВ "Теплокомфорт" (з 2018 по 2020 рік фірма облаштувала три громадські вбиральні і займалася їх прибиранням за 9,9 млн грн);

ТОВ "ТД Інстал" (за 27 млн грн ремонтувало фонтан в міському парку і встановило лічильники в декількох районах міста);

ПП "Чістоград" (за останній рік отримало від міста 11 млн грн за утилізацію сміття);

ТОВ "РЕМСПЕЦБУД КР" (за 3,4 млн грн закупило для міста сміттєві контейнери).

"Також влада міста дуже стурбована станом кладовищ, звичайно, не просто так. У матеріалах кримінальних проваджень фігурує компанія ТОВ "Будівельний альянс споруди", яке отримало тендер на спорудження кладовища за 12 млн грн, але вартість робіт була істотно завищеною", – йдеться в матеріалі розслідування.

Причетною до "схем" на кладовищах називають також компанію ТОВ "РІТ-ТРАНС". Відзначається, що з 2016 року вона отримала від міськради 14 млн грн на поховання місцевих жителів.

Місто оплачує роботи з утримання кладовищ: в 2019 році ТОВ "АВТО-ПОСЛУГА КР" отримало 10,7 млн грн за свої роботи (варто зазначити, що це єдиний тендер компанії за весь час її існування). Також влада подбала про охорону кладовищ і гуртожитків, за що з міського бюджету міста фірма "КР 1" отримала 20 млн грн.