Командувач ВПС ЗСУ оцінив попередні висновки щодо катастрофи Ан-26

Вікторія Довгань Розслідування 09:52, 26.10.2020 Оновлено: 09:52, 26.10.2020

Командувач ВПС ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов прокоментував попередні висновки щодо причин катастрофи Ан-26 під Харковом. Він наголосив, що заяву голови урядової комісії, віце-прем’єр-міністра Олега Уруського про поєднання помилок екіпажу, організаторів польотів і технічних несправностей літака поки зарано вважати остаточною відповіддю про обставини трагедії.

Водночас, військовий не виключив, що літак міг розбитися через описані збіги. Втім в інтерв'ю "РБК-Україна" він закликав дочекатися усіх офіційних висновків розслідування.

"Треба дочекатись остаточних офіційних заяв щодо розслідування, висновків відповідних експертиз. Це питання дуже чутливе і важливо, щоб не було жодного втручання в роботу комісій, перекручування фактів, в тому числі й інформаційного", – наголосив Дроздов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 жовтня стало відомо, що Кабінет міністрів та Міністерство оборони України зокрема здійснили виплату компенсацій родинам курсантів, загиблих в авіакатастрофі Ан-26Ш під Чугуєвом на Харківщині.

  • Родинам екіпажу виплата буде здійснена після остаточного офіційного встановлення обставин та причин авіакатастрофи.

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