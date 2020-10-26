Командувач ВПС ЗСУ оцінив попередні висновки щодо катастрофи Ан-26

Командувач ВПС ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов прокоментував попередні висновки щодо причин катастрофи Ан-26 під Харковом. Він наголосив, що заяву голови урядової комісії, віце-прем’єр-міністра Олега Уруського про поєднання помилок екіпажу, організаторів польотів і технічних несправностей літака поки зарано вважати остаточною відповіддю про обставини трагедії.

Водночас, військовий не виключив, що літак міг розбитися через описані збіги. Втім в інтерв'ю "РБК-Україна" він закликав дочекатися усіх офіційних висновків розслідування.

"Треба дочекатись остаточних офіційних заяв щодо розслідування, висновків відповідних експертиз. Це питання дуже чутливе і важливо, щоб не було жодного втручання в роботу комісій, перекручування фактів, в тому числі й інформаційного", – наголосив Дроздов.

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