Командувач ВПС ЗСУ оцінив попередні висновки щодо катастрофи Ан-26
Дроздов побоюється перекручування фактів щодо чутливої теми
Також його непокоїть ризик втручання в роботу розслідувачів
Він озвучив свою позицію щодо версії, висунутої віце-прем'єром Уруським
Командувач ВПС ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов прокоментував попередні висновки щодо причин катастрофи Ан-26 під Харковом. Він наголосив, що заяву голови урядової комісії, віце-прем’єр-міністра Олега Уруського про поєднання помилок екіпажу, організаторів польотів і технічних несправностей літака поки зарано вважати остаточною відповіддю про обставини трагедії.
Водночас, військовий не виключив, що літак міг розбитися через описані збіги. Втім в інтерв'ю "РБК-Україна" він закликав дочекатися усіх офіційних висновків розслідування.
"Треба дочекатись остаточних офіційних заяв щодо розслідування, висновків відповідних експертиз. Це питання дуже чутливе і важливо, щоб не було жодного втручання в роботу комісій, перекручування фактів, в тому числі й інформаційного", – наголосив Дроздов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
Унаслідок 25 осіб загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Працівники Служби безпеки України провели похвилинний розбір аварії літака.
З'ясувалося, що у лівого двигуна Ан-26 було перевищено термін служби.
Втім у Державному бюро розслідувань підкреслили, що інформація про відмову двигуна літака Ан-26 не відповідає дійсності.
Згодом віцепрем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський заявив, що причиною катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом міг стати людський чинник, який наклався на технічні несправності.
20 жовтня стало відомо, що Кабінет міністрів та Міністерство оборони України зокрема здійснили виплату компенсацій родинам курсантів, загиблих в авіакатастрофі Ан-26Ш під Чугуєвом на Харківщині.
Родинам екіпажу виплата буде здійснена після остаточного офіційного встановлення обставин та причин авіакатастрофи.