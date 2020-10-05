Командира терористів "ДНР" відправили за ґрати на 9 років

Жителя Маріуполя, що воював на боці незаконних збройних формувань Російської Федерації на посаді "командира взводу" бойовиків "ДНР", засудили до дев'яти років позбавлення волі.

Рішення виніс суд, передає пресслужба Донецької обласної прокуратури. Встановлено, що з 2014-го до 2018 року житель Маріуполя обіймав посаду керівника відділення гаубично-артилерійського дивізіону.

Він входив до складу спеціального підрозділу "Слов'янськ" 1-ї окремої штурмової бригади "ДНР".

За цей час встиг узяти участь у бойових діях проти української армії в районі населених пунктів Донеччини – Василівка Старобешівського району, Староласпа Тельманівського, Спартак Ясинуватського, а також Авдіївки, Вуглегірська та Дебальцевого.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що колишній терорист "ДНР" здався СБУ і надав важливі докази участі Росії у війні на Донбасі.