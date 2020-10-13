Клімкін: здатися завжди можна, але є шанс дотиснути Путіна щодо Донбасу

Україна має шанс "дотиснути" керівництво Росії в питанні Донбасу лише у разі, якщо діятиме спільно зі своїми союзниками. Президент РФ Володимир Путін був би готовий піти на перезавантаження цієї окупованої території України, якщо йому буде запропоновано цілий "пасьянс" преференцій.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках Павло Клімкін.

– Президент Зеленський в інтерв’ю ВВС говорив, що вірить у домовленість із Путіним про припинення війни на Донбасі. Як цю заяву можуть сприйняти в Кремлі?

– Риторика змінилася, і це само по собі цікаво. Але в Кремлі розуміють, що у нас зараз залишаються буквально дні перед виборами. Вони розглядатимуть ці заяви через передвиборчу призму. Розуміючи, що це важливо, особливо для залучення виборців, які, в принципі, ставляться більш-менш позитивно до можливості досягнення якоїсь угоди з Росією.

Тобто це, на мою думку, значною мірою також передвиборча риторика.

– З Путіним домовитися можна чи ні, якщо пропонувати свій варіант домовленостей?

– Мирна угода щодо всіх окупованих територій – однозначно ні. Ні я, ні будь-хто з тих, кого я знаю й поважаю, не вірить, що Путін буде готовий піти на угоду щодо повернення Криму.

Щодо Донбасу – я вважаю, що є шанс нині дотиснути Путіна. Але це може зробити тільки одночасно Захід і ми разом. Жодних інших варіантів, як, наприклад, такий міжсобойчик Україна-Росія, не існує.

– На вигідних для України умовах? Я правильно вас розумію?

– Звичайно. Здатися завжди можливо. Пам’ятаєте відомий анекдот? Але це буде зовсім поганий анекдот. Ми ж не хочемо поганих анекдотів.

– Щодо домовленостей. Ми розуміємо, що кожна зі сторін хоче бути у виграшній позиції, так зване win-win. Якщо домовленостей із Російською Федерацією настроєний досягати президент України, то на які поступки можемо ми піти, яких поступок можемо вимагати натомість від РФ?

– Win-win можливий, тільки якщо вийти й за межі Донбасу, і за межі України, оскільки Путіну Донбас не цікавий. Йому цікава Україна у своїй сфері впливу, цікавий запуск процесу федералізації і, врешті-решт, так, щоб нас не було.

Тому отримати win-win можна, лише якщо нова американська адміністрація – подивимось, чи це буде Трамп-2 чи Байден-1 – разом, я наголошую, разом з іншими партнерами, Європейським Союзом і Сімкою, послідовно тиснутимуть на Путіна, і ми будемо частиною цієї історії.

Тільки так. Жодним іншим способом дотиснути Путіна неможливо.

Володимир Зеленський

– Як думаєте, за другого терміну Трампа чи першого терміну Байдена чи може бути Ялта-2, про яку так мріє Путін і про яку не раз заявляв?

– Ні, Ялту 2.0, 4.0, 5.0 ми вже проїхали. Коли Путін виступав на минулій Генеральній Асамблеї ООН, він із ностальгією казав про світовий порядок після Другої світової. Це в нього відчувається. Але це ми вже проїхали. Забудьмо вже.

Світ ніколи не буде таким, яким є зараз. У нас зараз рідні, близькі хворіють, а ми справді дуже хочемо повернутися до нормальності, до того, щоб усе було, як було. Але у світі так насправді не буде.

З нашими друзями й партнерами ми повинні тиснути на Путіна. Я не просто так на цьому наголошую. Це єдиний варіант, яким нам вдасться досягти рішення.

Що стосується Криму, то я вважаю, що з Путіним такого рішення добровільно досягти за визначенням неможливо.

– Про повернення півострова під контроль України.

– Він такої угоди в будь-якому разі і під будь-яким соусом ніколи не підпише. Я не казатиму про іншу Росію, про інших людей. Це все спекуляція, про яку, звичайно, ми можемо говорити. Але з Путіним це неможливо.

– Як думаєте, на яких умовах він може вийти з Донбасу?

– Думаю, якщо він отримає більш широку домовленість, в якій іншими компонентами будуть стратегічна стабільність, стратегічне роззброєння, ціни на енергоносії, санкції щодо його найближчого кола, доступ до технологій – якщо всі ці питання, як картковий пасьянс, зійдуться в одному, то частиною цього може бути рішення щодо Донбасу, запуск міжнародної адміністрації, запуск поліцейського компоненту і поступове перезавантаження Донбасу.

Так я бачу єдину можливість просування вперед.

Володимир Путін

– І наостанок ще одна теза з інтерв’ю ВВС Володимира Зеленського: про те, що якщо він не досягне миру на Донбасі, то готовий піти. Як думаєте, чи не заклав він тут міну сповільненої дії для своїх політичних опонентів усередині країни і для переговорів із російською владою?

– Я думаю, що він підняв ставки абсолютно свідомо. Він же не випадково це сказав кілька днів тому і не випадково саме в ВВС hard talk, яке дуже добре розходиться по світі.

Подивимося. Але, втім, усім прекрасно зрозуміло, що досягти мирної угоди з Путіним щодо й Донбасу, і Криму у форматі Україна-Росія однозначно неможливо. На цьому я знову наголошую.