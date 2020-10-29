Клімкін сказав, як повернути під контроль кордон на Донбасі

Проблему порядку виконання пунктів Мінських угод про проведення виборів на окупованому Донбасі й відновлення контролю України над непідконтрольною ділянкою російсько-українського державного кордону можна розв'язати.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV заявив міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін. "Потрібно тільки вийти з цієї дилеми й домовитись про абсолютно розумний і дієвий, хоча й відносно невеликий міжнародний компонент", – сказав він.

Як припустив дипломат, можливий варіант запровадження на окупованих територіях міжнародної адміністрації з одночасним залученням "поліцейського компонента" та військових радників.

Клімкін наголосив, що міжнародний контроль державних кордонів не суперечить Мінським домовленостям, про що не раз ішлося під час зустрічей міністрів закордонних справ у "нормандському" форматі.

За його словами, до проведення виборів на Донбасі міжнародний контроль кордону здійснюватиметься спільно з Україною, а щойно вибори відбудуться, "кордон переходить повністю під наш контроль".

Водночас дипломат наголосив, що йдеться про міжнародний компонент, якому Україна може довіряти.

Повну версію бліцінтерв’ю з Павлом Клімкіним читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський нагадав про пріоритет безпекового критерію у врегулюванні ситуації на Донбасі й пояснив, чому нині там неможливе проведення виборів.