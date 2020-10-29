Клімкін сказав, як повернути під контроль кордон на Донбасі
До місцевих виборів на Донбасі контроль кордону може бути міжнародним із залученням України
Одразу після виборів контроль повністю переходить до України
Проблему порядку виконання пунктів Мінських угод про проведення виборів на окупованому Донбасі й відновлення контролю України над непідконтрольною ділянкою російсько-українського державного кордону можна розв'язати.
Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV заявив міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін. "Потрібно тільки вийти з цієї дилеми й домовитись про абсолютно розумний і дієвий, хоча й відносно невеликий міжнародний компонент", – сказав він.
Як припустив дипломат, можливий варіант запровадження на окупованих територіях міжнародної адміністрації з одночасним залученням "поліцейського компонента" та військових радників.
Клімкін наголосив, що міжнародний контроль державних кордонів не суперечить Мінським домовленостям, про що не раз ішлося під час зустрічей міністрів закордонних справ у "нормандському" форматі.
За його словами, до проведення виборів на Донбасі міжнародний контроль кордону здійснюватиметься спільно з Україною, а щойно вибори відбудуться, "кордон переходить повністю під наш контроль".
Водночас дипломат наголосив, що йдеться про міжнародний компонент, якому Україна може довіряти.
Повну версію бліцінтерв’ю з Павлом Клімкіним читайте на OBOZREVATEL.
Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський нагадав про пріоритет безпекового критерію у врегулюванні ситуації на Донбасі й пояснив, чому нині там неможливе проведення виборів.