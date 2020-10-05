Клімкін – про війну на Донбасі: Путін почав хитати ситуацію

Вести зараз Мінські переговори щодо Донбасу немає ніякого сенсу. Адже президент країни-агресора Росії Володимир Путін перед виборами у США свідомо почав розхитувати ситуацію, розуміючи, що в світі почався перерозподіл сил.

Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" озвучив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він вважає, що в Кремлі прекрасно розуміють, що їхньому лідеру вкрай невигідні прийдешні зміни, і тому все робиться для ескалації (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Те, що зараз відбувається, – це така імітація, або імітація імітації, якщо хочете. Всі дивляться на те, як закінчаться президентські перегони в США. Від того, який це буде Трамп 2 (а Трамп 2 не буде таким, як Трамп 1) або Байден 1, буде дуже-дуже багато залежати взагалі стосовно Донбасу і всіх перемовин. Тому всі хочуть креативно пропетляти. Але Путіну це не вигідно", – пояснив дипломат.

Клімкін також додав, що йому дуже прикро через те, що він мав рацію з приводу переконання у нестійкості перемир'я на Донбасі. Адже цим домовленостям окупанти вже фактично поклали край.

"Наприкінці серпня запитали мене: як я думаю – скільки буде триматися припинення вогню? Я сказав, що Росія, Путін, якщо він не отримає того, що він хоче, то за 3-4 тижні все буде сипатись. Насправді те, що ми бачимо підпали російські, все більше й більше порушень – реальна ситуація, коли Путін почав хитати. Вибачте за сленг, але, тим не менш, реально почав хитати ситуацію", – підсумував Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Клімкін спрогнозував, що президент Росії Володимир Путін може влаштувати військову ескалацію в Україні за межами Донбасу. За словами ексочільника МЗС, російський лідер опинився в ситуації, коли йому потрібно підвищувати ставки, і тому він готується до зовсім нової фази "торгів".