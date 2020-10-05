Клімкін – про війну на Донбасі: Путін почав хитати ситуацію

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
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  • Ексочільник МЗС переконаний, що перемир'ю на Донбасі покладено край

  • Це усвідомлено зробила російська сторона з подачі президента країни-агресора

  • Доказом ворожої тактики окупантів є навмисні підпали на Донбасі, що призвели до масштабних пожеж

Павло Клімкін заявив, що Володимир Путін навмисно влаштовує ескалацію на Донбасі

Вести зараз Мінські переговори щодо Донбасу немає ніякого сенсу. Адже президент країни-агресора Росії Володимир Путін перед виборами у США свідомо почав розхитувати ситуацію, розуміючи, що в світі почався перерозподіл сил.

Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" озвучив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він вважає, що в Кремлі прекрасно розуміють, що їхньому лідеру вкрай невигідні прийдешні зміни, і тому все робиться для ескалації (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Те, що зараз відбувається, – це така імітація, або імітація імітації, якщо хочете. Всі дивляться на те, як закінчаться президентські перегони в США. Від того, який це буде Трамп 2 (а Трамп 2 не буде таким, як Трамп 1) або Байден 1, буде дуже-дуже багато залежати взагалі стосовно Донбасу і всіх перемовин. Тому всі хочуть креативно пропетляти. Але Путіну це не вигідно", – пояснив дипломат.

Клімкін також додав, що йому дуже прикро через те, що він мав рацію з приводу переконання у нестійкості перемир'я на Донбасі. Адже цим домовленостям окупанти вже фактично поклали край.

"Наприкінці серпня запитали мене: як я думаю – скільки буде триматися припинення вогню? Я сказав, що Росія, Путін, якщо він не отримає того, що він хоче, то за 3-4 тижні все буде сипатись. Насправді те, що ми бачимо підпали російські, все більше й більше порушень – реальна ситуація, коли Путін почав хитати. Вибачте за сленг, але, тим не менш, реально почав хитати ситуацію", – підсумував Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Клімкін спрогнозував, що президент Росії Володимир Путін може влаштувати військову ескалацію в Україні за межами Донбасу. За словами ексочільника МЗС, російський лідер опинився в ситуації, коли йому потрібно підвищувати ставки, і тому він готується до зовсім нової фази "торгів".

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