Клімкін назвав умову виходу Путіна з Донбасу

Президент Росії Володимир Путін може ухвалити рішення про вихід російських військ з Донбасу у разі домовленості на більш широкому рівні, ніж російсько-український діалог.

Про це під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV сказав міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках Павло Клімкін. "Я думаю, якщо він отримає більш широку домовленість, в якій іншими компонентами будуть стратегічна стабільність, стратегічне роззброєння, ціни на енергоносії, санкції щодо його найближчого кола, доступ до технологій, то частиною цього може бути рішення стосовно Донбасу", – уточнив дипломат.

За його словами, всі ці преференції повинні зійтися для глави Кремля як "картковий пасьянс". В такому разі Росія може погодитися на запровадження на окупованих територіях сходу України міжнародних адміністрацій, "запуск поліцейського компоненту і поступове перезавантаження Донбасу".

"Так я бачу єдину можливість просування вперед", – наголосив Клімкін.

Повну версію бліцінтерв’ю з Павлом Клімкіним читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, глава МЗС Росії Сергій Лавров поскаржився, що отримав "відписки" від дипломатів із Франції та Німеччини після того, як поскаржився їм на владу України через дії щодо Донбасу, які нібито суперечать Мінським угодам.