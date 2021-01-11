Клімкін: інавгурацію Байдена ми чекаємо, як діти, Путін готовий торгуватися із США

В України є шанс отримати допомогу США в питаннях деокупації Криму й Донбасу, але лише за умови, що керівництво чітко визначить цілі і способи їх досягнення, а не буде "фонтанувати" ідеями. А з "нормандськими" зустрічами в найближчій перспективі варто зачекати.

2021 року світ, що зіткнувся із глобальними викликом пандемії коронавірусу, стане інакшим. Відбудеться остаточне перезавантаження ХХ сторіччя. Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Наводимо вибрані цитати політика.

Коронавірус остаточно перезавантажив ХХ сторіччя, яке затрималось років на 20. Економіка, соціалка і ще багато речей працювали інерційним шляхом. Так само і структура міжнародних відносин.

Якщо хочете, 2021 рік буде першим класичним роком XXI сторіччя. Почнеться перезавантаження. Багато людей хочуть повернутися до якоїсь зручної нормальності, але, на щастя чи на жаль, повернення до цієї нормальності не буде.

Ключовою тенденцією року буде усвідомлення глобальних викликів. Після пандемії всі розуміють, що такі виклики на національному рівні не подолати. Тому та світова архітектура на сьогодні не придатна для боротьби з глобальними викликами. Її потрібно перебудовувати.

На жаль, ми в світовому розподілі знаходимось на периферії. Ми найбідніша країна Європи, навіть у порівнянні з Латинською Америкою. Колись ми казали про "бананові республіки" з презирством. А зараз вони можуть так дивитися на нас.

У мене враження, що на інавгурацію Байдена в Україні очікують, як малюки і кажуть: нам американська адміністрація допоможе, а ми якось цим скористаємось. Таке ставлення дуже шкодить. Коли в тебе є друзі і партнери, ти маєш сказати, що ти хочеш робити, яка у тебе стратегія, і що ти зможеш зробити. Тобто це питання політичної волі.

Для нас відносини з новим американським керівництвом будуть дуже непростими. Американська адміністрація має зрозуміти, що саме ми хочемо. А ми самі не знаємо, що ми хочемо, ми фонтануємо планами, і це не додає нам ані балів, ані взагалі довіри до нас.

Нам потрібне реальне просування до деокупації і Донбасу, і Криму. І ця історія 2021 року буде дуже складна. Я би не плекав особливих надій, що прийде Байден і умовно на другий-третій день все почне рухатися.

"Кримська платформа" – це правильна історія, але для того, щоб світ насправді бачив Крим як політичну проблему і як емоцію. В сьогоднішній реальності путінського режиму вона не принесе нам практичних результатів з деокупації. Але фокусувати увагу важливо.

Щодо "нормандської" зустрічі, я бачу сенс в тому, щоб почекати. По-перше, стратегію американської адміністрації, по-друге, адміністрація США має зрозуміти, що ми хочемо. Путін своєю чергою буде готуватися – і напевно вже підготувався – до торгів з Байденом. Від цього і буде залежати перспектива подальших зустрічей.