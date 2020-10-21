Катастрофа літака МАУ: Іран надасть Україні дані щодо арешту підозрюваних і докази

Іран протягом тижня надасть українській стороні матеріали розслідування щодо катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", який було збито під Тегераном 8 січня.

Як повідомляється на сайті Офісу генпрокурора України, домовитися про це вдалося під час двосторонніх переговорів за участю іранського генпрокурора Гюндуза Мамедова.

Зокрема, йдеться про документальне підтвердження арешту підозрюваних і один із речових доказів.

"За досягнутою сторонами домовленістю, протягом тижня українське слідство отримає детальну інформацію щодо розслідування кримінального провадження в Ірані, зокрема документальне підтвердження перебування під вартою шести осіб, яких підозрюють у збитті літака. Крім того, до кінця жовтня Іран пообіцяв відправити в Україну один із речових доказів – за попередньою інформацією, льотний планшет екіпажу, який було знайдено в перші дні після катастрофи українською пошуково-рятувальною групою ", – йдеться в повідомленні.

У генпрокуратурі України нагадали, що за 10 місяців до Ірану було надіслано п'ять запитів у межах міжнародної правової допомоги. Водночас було отримано загальні відповіді, а один – проігноровано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іран узяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України", який було збито під Тегераном 8 січня.

Нагадаємо, що на борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.