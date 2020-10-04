Авіакатастрофа в Чугуєві: в ЗСУ показали схему посадки літаків Ан-26
Авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 сталася о 20:45 у п'ятницю, 25 вересня. Він розбився при заході на посадку
25 осіб загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив
Співробітники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака
Командування Повітряних сил ЗС України показало схему посадки літаків Ан-26 (бортовий номер 56) та Ан-26Ш (б.н. 76), останній з яких розбився в Харківській області.
Візуалізація була опублікована в неділю, 4 жовтня, на сторінці пресслужби ВПС України в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
За даними командування, схемою "Коробочка", за якою рухалися літаки, керуються в авіації Повітряних сил України та інших країн.
На ролику показано, що літак, який успішно сів на аеродромі, був ближче до місця посадки.
Водночас військові підкреслили, що ця схема не є доказовою базою.
"Запевняємо, що Повітряні сили максимально сприяють слідству, надали всі матеріали для експертної оцінки. Закликаємо всіх членів комісій, які розслідують причини трагедії, провести неупереджене, якісне розслідування, щоб у майбутньому не допустити таких сумних сторінок в українській історії", – сказано в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Член державної комісії з розслідування причин аварії Ан-26 ЗСУ Олексій Кучер заявив, що до катастрофи був посаджений інший літак, на борту якого перебував син командувача ВПС України Сергія Дроздова.
У прямому ефірі він розповів, що пріоритет посадки нібито був відданий іншому борту, а не тому, що був несправний.
У Збройних силах України назвали заяву Кучера брехливими звинуваченнями та маніпуляцією.