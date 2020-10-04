Авіакатастрофа в Чугуєві: в ЗСУ показали схему посадки літаків Ан-26

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Розслідування
5,6 т.
Авіакатастрофа Ан-26

Командування Повітряних сил ЗС України показало схему посадки літаків Ан-26 (бортовий номер 56) та Ан-26Ш (б.н. 76), останній з яких розбився в Харківській області.

Візуалізація була опублікована в неділю, 4 жовтня, на сторінці пресслужби ВПС України в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За даними командування, схемою "Коробочка", за якою рухалися літаки, керуються в авіації Повітряних сил України та інших країн.

На ролику показано, що літак, який успішно сів на аеродромі, був ближче до місця посадки.

Схема польоту Ан-26.

Водночас військові підкреслили, що ця схема не є доказовою базою.

"Запевняємо, що Повітряні сили максимально сприяють слідству, надали всі матеріали для експертної оцінки. Закликаємо всіх членів комісій, які розслідують причини трагедії, провести неупереджене, якісне розслідування, щоб у майбутньому не допустити таких сумних сторінок в українській історії", – сказано в повідомленні.

Повний пост пресслужби військових.
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • Член державної комісії з розслідування причин аварії Ан-26 ЗСУ Олексій Кучер заявив, що до катастрофи був посаджений інший літак, на борту якого перебував син командувача ВПС України Сергія Дроздова.

  • У прямому ефірі він розповів, що пріоритет посадки нібито був відданий іншому борту, а не тому, що був несправний.

  • У Збройних силах України назвали заяву Кучера брехливими звинуваченнями та маніпуляцією.

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