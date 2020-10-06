Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: главу Харківщини викликали на допит у ДБР

Главу Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера викликали на допит у Державне бюро розслідувань в справі про катастрофу літака Ан-26 під Чугуєвом.

Про це сам чиновник повідомив в ефірі телеканалу Zik (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Він підкреслив, що отримав телефонний дзвінок від слідчого ДБР 5 жовтня.

"На допит як свідка мене запрошено. Ну, вдумайтеся: як головного свідка трагедії, напевно, так? Хоча я йому говорив, що можу повідомити винятково ту інформацію, яка у мене є", – зазначив Кучер.

Чиновник також заявив, що є членом державної комісії, яка займається вивченням обставин трагедії з літаком ЗСУ на Харківщині, й не може озвучувати певні прізвища.

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