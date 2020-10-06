Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: главу Харківщини викликали на допит у ДБР
Главу Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера викликали на допит у Державне бюро розслідувань в справі про катастрофу літака Ан-26 під Чугуєвом.
Про це сам чиновник повідомив в ефірі телеканалу Zik (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Він підкреслив, що отримав телефонний дзвінок від слідчого ДБР 5 жовтня.
"На допит як свідка мене запрошено. Ну, вдумайтеся: як головного свідка трагедії, напевно, так? Хоча я йому говорив, що можу повідомити винятково ту інформацію, яка у мене є", – зазначив Кучер.
Чиновник також заявив, що є членом державної комісії, яка займається вивченням обставин трагедії з літаком ЗСУ на Харківщині, й не може озвучувати певні прізвища.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Член державної комісії з розслідування причин катастрофи Ан-26 ЗСУ Олексій Кучер заявив, що до трагедії було посаджено інший літак, на борту якого перебував син командувача ВПС України Сергія Дроздова. У прямому ефірі він розповів, що пріоритет посадки нібито було віддано іншому борту, а не тому, яки був несправний.
У Збройних силах України назвали заяву Кучера брехливими звинуваченнями і маніпуляцією.
Нагадаємо, що авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 у п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходження на посадку. В результаті 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Міністр оборони Андрій Таран заявив, що Ан-26, найімовірніше, зачепився крилом за землю.
Співробітники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака Ан-26.
Глава урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський заявив, що причиною аварії Ан-26 під Чугуєвом міг стати людський фактор, який наклався на технічні несправності.
Командування Повітряних сил ЗС України показало схему посадки літаків Ан-26 (бортовий номер 56) і Ан-26Ш (б. н. 76), останній із яких розбився в Харківській області.