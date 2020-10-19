Іран погодився взяти відповідальність за збитий український Boeing, – Єнін
Іран узяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України", який було збито під Тегераном 8 січня.
Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив під час зустрічі з главою зовнішньополітичного відомства Ірану Мохаммадом Джавадом Зафіром у понеділок, 19 жовтня. Слова дипломата навела пресслужба МЗС.
За його словами, іранська сторона готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам усіх жертв незалежно від їхнього громадянства.
Єнін наголосив на потребі неупередженого й об'єктивного розслідування обставин авіакатастрофи і закликав Іран забезпечити доступ до всіх відповідних матеріалів.
"Прогрес у переговорному процесі щодо українського літака сприятиме нормалізації співпраці з Іраном у всіх сферах", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Уранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ випадково збили ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
У червні Іран заявив про рішення передати до Франції "чорні скриньки" зі збитого Boeing 737, а 1 липня Україна отримала запрошення взяти участь в їх розшифруванні.
Пізніше Іран поставив умову Україні для розслідування катастрофи літака МАУ: не політизувати процес і не нагнітати медійний ажіотаж.