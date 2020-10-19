Іран погодився взяти відповідальність за збитий український Boeing, – Єнін

Кирило Лютий Розслідування 19:07, 19.10.2020 Оновлено: 19:28, 19.10.2020

Іран узяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України", який було збито під Тегераном 8 січня.

Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив під час зустрічі з главою зовнішньополітичного відомства Ірану Мохаммадом Джавадом Зафіром у понеділок, 19 жовтня. Слова дипломата навела пресслужба МЗС.

За його словами, іранська сторона готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам усіх жертв незалежно від їхнього громадянства.

Єнін наголосив на потребі неупередженого й об'єктивного розслідування обставин авіакатастрофи і закликав Іран забезпечити доступ до всіх відповідних матеріалів.

"Прогрес у переговорному процесі щодо українського літака сприятиме нормалізації співпраці з Іраном у всіх сферах", – зазначив він.

Євген Єнін зустрівся з Мохаммадом Джавадом Зафіром.
МЗС України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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