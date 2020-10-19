Іран погодився взяти відповідальність за збитий український Boeing, – Єнін
Офіційний Тегеран готовий виплатити однакову компенсацію родичам усіх жертв
Заступник голови МЗС України Євген Єнін закликав до об'єктивного розслідування
Іран узяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України", який було збито під Тегераном 8 січня.
Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив під час зустрічі з главою зовнішньополітичного відомства Ірану Мохаммадом Джавадом Зафіром у понеділок, 19 жовтня. Слова дипломата навела пресслужба МЗС.
За його словами, іранська сторона готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам усіх жертв незалежно від їхнього громадянства.
Єнін наголосив на потребі неупередженого й об'єктивного розслідування обставин авіакатастрофи і закликав Іран забезпечити доступ до всіх відповідних матеріалів.
"Прогрес у переговорному процесі щодо українського літака сприятиме нормалізації співпраці з Іраном у всіх сферах", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Уранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ випадково збили ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
У червні Іран заявив про рішення передати до Франції "чорні скриньки" зі збитого Boeing 737, а 1 липня Україна отримала запрошення взяти участь в їх розшифруванні.
Пізніше Іран поставив умову Україні для розслідування катастрофи літака МАУ: не політизувати процес і не нагнітати медійний ажіотаж.