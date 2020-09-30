Хомчак заявив, що на Донбасі можуть поновитися бойові дії

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак не виключив, що на Донбасі можуть поновитися локальні бойові дії.

Як повідомила пресслужба Генштабу в Facebook в середу, 30 вересня, з такою заявою генерал-полковник виступив під час засідання керівників збройних сил країн Вишеградської групи [Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина], яке пройшло у Варшаві за участю української сторони.

Хомчак розповів про російську агресію, обстановку на Донбасі і ситуацію на лінії розмежування в рамках проведення операції Об'єднаних сил.

"На лінії розмежування на Донбасі діє повний і всеосяжний режим припинення вогню. Його введення дозволило істотно знизити вогневу активність противника, однак імовірність відновлення локальних бойових дій залишається", – заявив Хомчак.

Він підкреслив, що для України є важливою міжнародна підтримка з протидії агресії Росії і взаємодії з НАТО і ЄС.

Хомчак взяв участь в засіданні Вишеградської групи. Facebook Генштабу ЗСУ

До складу Вишеградської групи входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина. Facebook Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі почався опівночі 27 липня. Однак російсько-окупаційні війська продовжують періодично порушувати режим тиші.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що за останній рік було зроблено багато кроків для відновлення миру на Донбасі. За його словами, наступним кроком має бути висновок незаконних збройних формувань з окупованих территорий.