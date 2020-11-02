Голова КСУ не з'явився на допит у ДБР

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький не з’явився на допит до Державного бюро розслідувань.

Його було заплановано на 9:30 у понеділок, 2 листопада. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу ДБР.

Відзначається, що Тупицького повинні були перевірити слідчим шляхом на участь у злочинній організації, скоєних у її складі злочинах, а також у вживанні заходів до приховування злочинів.

"Він повинен був прийти на 9:30, але не з'явився", – повідомили в пресслужбі Бюро.

Хоча відомо, що раніше голова КСУ заявляв, мовляв, він не має наміру йти на допит, і попросив "не дивуватися" цьому.

"Прошу не дивуватися, коли я не з'явлюся на допит. Чому не з'явлюся? Фактично оприлюднено мені підозру. Який же я свідок після цього", – заявив Тупицький.

Нагадаємо, що раніше народна депутатка з фракції "Слуга народу" Галина Янченко анонсувала зустріч 2 листопада між головою КСУ Олександром Тупицьким, спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим та президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, для обговорення можливих кроків виходу із кризи, що склалася внаслідок останніх рішень Конституційного суду та поданого президентського законопроєкту. Крім цього, заступниця голови Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики заявила про намір внести до парламенту подання про скорочення фінансування КСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL: