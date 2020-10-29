Главу КС викликали на допит до ДБР за підозрою в участі у злочинній організації

Главу Конституційного Суду України Олександра Тупицького викликали на допит до Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляється на сайті ДБР. Він має прибути до слідчих у понеділок, 2 листопада.

Виконувач обов'язків директора відомства Олексій Сухачов уточнив, що йдеться про розслідування низки кримінальних проваджень, в яких перевіряється причетність глави КС до вчинення злочинів у складі злочинної організації.

"У межах розслідування вивчається вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів. Голова КСУ перевіряється слідчим шляхом на участь у злочинній організації, вчинюваних у її складі злочинах, а також у вжитті заходів до приховування злочинів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше журналісти виявили у глави Конституційного Суду України незадекларовану земельну ділянку в окупованому Росією Криму. Її Олександр Тупицький нібито придбав у 2018 році й оформив за російськими законами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до електронних декларацій чиновників.

Кабінет міністрів 29 жовтня зобов'язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій чиновників. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, українці вже 30 жовтня матимуть змогу отримати доступ до декларацій.

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський доручив невідкладно розробити й подати до Верховної Ради законопроєкт про відновлення довіри до конституційного судочинства. Глава уряду зазначив, що робота над ним уже ведеться.