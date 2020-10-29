Главу КС викликали на допит у ДБР за підозрою в участі у злочинній організації

Главу Конституційного суду України Олександра Тупицького викликали на допит до Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляється на сайті ДБР. Він має прибути до слідчих в понеділок, 2 листопада.

Виконуючий обов'язки директора відомства Олексій Сухачов уточнив, що йдеться про розслідування низки кримінальних проваджень, в яких перевіряється глава КС до вчинення злочинів у складі злочинної організації.

"У рамках розслідування вивчається вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів. Голова КСУ перевіряється слідчим шляхом на участь у злочинній організації, вчинюваних у її складі злочинах, а також у вжитті заходів до приховування злочинів", – йдеться в повідомленні.

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