Глава Нацполіції зізнався, що призвело до зґвалтування в Кагарлику

Глава Національної поліції Ігор Клименко заявив, що інциденти, подібні до зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику, стаються через те, що в сільській місцевості все важче і важче підібрати персонал.

Як розповів він в інтерв’ю РБК-Україна, Нацполіція по сьогоднішній день переживає і функціонально, і морально ситуацію з Кагарликом.

"Звичайно, величезний колектив у 130 тисяч осіб дуже важко проконтролювати. Але це не виправдання тому, що серед нас є такі люди. Так одна людина своїм ганебним вчинком може обвалити довіру до всієї поліції", - зазначив Клименко.

За його словами, у таких містечках, як Кагарлик і Ржищів, просто немає молоді від 18 до 35 років, які можуть поповнити ряди Нацполіції, і ніякі конкурси і атестації не допоможуть.

"Наприклад, ми після ліквідації Кагарлицького відділення поліції включили цей підрозділ до складу Обухівського відділу поліції. А некомплект штату в Обухові на сьогоднішній день складає 40%. У Кагарлику був 45%. У нас є підрозділи, наприклад, у Березані, де некомплект 50%. Тобто ми маємо проблему, коли 30% населення України проживає в сільській місцевості, а 70% – в міській. І що робити у цій ситуації?" – спитав глава Нацполіції.

Він пояснив, що тут може допомогти інститут дізнавачів і кримінальних проступків.

"Ми максимально укріпимо такі підрозділи. У зв'язку з новим адміністративно-територіальним устроєм нашої держави ми створимо кущові підрозділи, які будуть розкривати тяжкі злочини і які будуть займатися профілактикою на всій території нових районів. Поліцейські відділення і станції по всій Україні будуть мінімізовані", – підкреслив Клименко.

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