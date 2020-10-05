Глава Нацполіції зізнався, що призвело до зґвалтування в Кагарлику
25 травня в Кагарлику Київської області розформували відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки
Звинувачення в злочині пред'явили Сергію Сулимі і Миколі Кузіву
Близько 60 працівників відділення були виведені за штат
Глава Національної поліції Ігор Клименко заявив, що інциденти, подібні до зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику, стаються через те, що в сільській місцевості все важче і важче підібрати персонал.
Як розповів він в інтерв’ю РБК-Україна, Нацполіція по сьогоднішній день переживає і функціонально, і морально ситуацію з Кагарликом.
"Звичайно, величезний колектив у 130 тисяч осіб дуже важко проконтролювати. Але це не виправдання тому, що серед нас є такі люди. Так одна людина своїм ганебним вчинком може обвалити довіру до всієї поліції", - зазначив Клименко.
За його словами, у таких містечках, як Кагарлик і Ржищів, просто немає молоді від 18 до 35 років, які можуть поповнити ряди Нацполіції, і ніякі конкурси і атестації не допоможуть.
"Наприклад, ми після ліквідації Кагарлицького відділення поліції включили цей підрозділ до складу Обухівського відділу поліції. А некомплект штату в Обухові на сьогоднішній день складає 40%. У Кагарлику був 45%. У нас є підрозділи, наприклад, у Березані, де некомплект 50%. Тобто ми маємо проблему, коли 30% населення України проживає в сільській місцевості, а 70% – в міській. І що робити у цій ситуації?" – спитав глава Нацполіції.
Він пояснив, що тут може допомогти інститут дізнавачів і кримінальних проступків.
"Ми максимально укріпимо такі підрозділи. У зв'язку з новим адміністративно-територіальним устроєм нашої держави ми створимо кущові підрозділи, які будуть розкривати тяжкі злочини і які будуть займатися профілактикою на всій території нових районів. Поліцейські відділення і станції по всій Україні будуть мінімізовані", – підкреслив Клименко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Співробітників Кагарлицького відділу поліції в Київській області запідозрили у зґвалтуванні молодої жінки.
Керівництво відділу поліції було відсторонено, а сам відділ розформовано.
Затриманими виявилися 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима і 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів.
Начальник ГУ Нацполіціі в Київській області Андрій Небитов розповів, що підозрювані в зґвалтуванні співробітники Кагарлицького відділу поліції за час служби не зробили нічого корисного.
Журналістка Ольга Худецька заявила, що вони, можливо, уникли переатестації під час реформи поліції.
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За результатами службового розслідування в Кагарлицькому відділенні поліції було звільнено 10 співробітників.