Глава КСУ виправдався за свою землю в Криму і заявив, що його умисел "сумнівний"

Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький виправдався за незадекларовану земельну ділянку в окупованому Росією Криму, придбану в 2018 році.

Як сказав Тупицький на брифінгу, який транслює УНН, він не вніс ділянку до реєстру через те, що до цього часу не знає, як це зробити (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я не визнаю Крим російським, але ж обставини від мене не залежать… Вносити в реєстр те, що ти не визнаєш – це теж будуть різні думки", – підкреслив глава КСУ.

За словами Тупицького, єдина його провина в тому, що він не звернувся до органів НАЗК для роз’яснення порядку внесення в реєстр нерухомості на окупованій території.

"Але я так вважаю, як юрист, що навряд чи вони можуть правильно це пояснити", – додав він.

Глава КСУ зазначив, що коли дізнався про відкрите кримінальне провадження, то видав довіреність на продаж цих об’єктів.

"Я не знаю, чи поступав правильно, але я захищав свою власність", – визнав Тупицький.

Він вважає, що тут сумнівно говорити про умисне приховування майна.

"Немає здорового сенсу говорити, що це злочин", – заявив глава КСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти виявили у Олександра Тупицького незадекларовану земельну ділянку в селищі Кореїз Автономної Республіки Крим, яку він придбав у 2018 році і оформив за російськими законами.

Ділянка Тупицького в Кореїзі Google Maps

Ринкова вартість землі в Кореїзі становить від 5 до 15 тисяч доларів за сотку.