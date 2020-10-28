Глава КС купив в окупованому Криму ділянку й не задекларував її – ЗМІ

Журналісти виявили у глави Конституційного Суду України, який скасував кримінальну відповідальність за незаконне декларування, незадекларовану земельну ділянку в окупованому Росією Криму.

Її Олександр Тупицький нібито придбав у 2018 році і оформив за російськими законами, повідомляють "Схеми", проєкт "Радіо Свобода" і телеканалу "UA: Перший" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Олександр Тупицький. "Інтерфакс-Україна"

"Голова Конституційного суду Олександр Тупицький в 2018 році став власником земельної ділянки в селищі Кореїз Автономної республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це в своїй декларації про майно і доходи", – зазначили журналісти.

Ділянку суддя нібито купив в Кореїзі. Google Maps

Як пише видання, Тупицький ще до анексії володів особняком і землею в Кореїзі недалеко від Ялти. У 2018 році він нібито розширив свої володіння, отримавши ще одну ділянку біля будинку в свою власність.

Журналісти оприлюднили виписку їх Єдиного державного реєстру РФ. Згідно з документом, ділянку площею 126 кв. м він купив в липні 2018 роки (на той час він був заступником глави КС) у громадянина Росії Володимира Рісятова. При це в деклараціях за 2018 і 2019 роки про це немає згадки.

Дані з російського реєстру.

Член Громадської ради доброчесності Роман Маселко пояснив, що українські чиновники обмежені законодавством і не мають права вступати в будь-які відносини з окупаційною владою.

"Суддя не має права вступати в будь-які відносини з окупаційною владою. Адже є стаття 9 закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", і він як представник судової влади повинен дотримуватися позиції, що ці органи є незаконними і купувати там якесь майно означає визнання їх легітимності", – пояснив юрист.

Ділянка глави КС.

Зі свого боку продавець ділянки розповів журналістам, що суддя є його сусідом, а ділянки нібито були неправильно розділені. Тому вони домовилися оформити договір купівлі-продажу, хоча по факту продажу не було.

На це юристи заявили, що суддя отримав в свою власність землю від іншої особи безкоштовно, а з антикорупційного законодавства це може трактуватися як незаконний подарунок.

Ринкова вартість землі в Кореїзі становить від 5 до 15 тисяч доларів за сотку.

У пресслужбі суду запевнили, що все майно, яке є у власності і користуванні Тупицького, є в щорічній декларації.

Ділянку суддя нібито купив в Кореїзі. Google Maps

Нагадаємо, що Конституційний Суд визнав неконституційною статтю, яка передбачала покарання за недостовірне декларування. Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції закрило реєстр електронних декларацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в НАБУ назвали рішення КС "політичним", а також додали, що таким чином суд нібито має намір захистити своїх суддів, чиє недостовірне декларування досліджується в кримінальних провадженнях.

Тепер, уточнили в відомстві, всі кримінальні справи за цією статтею мають бути закриті.