Росія не в змозі забезпечити Крим водою, – гідрогеолог

Проблема гострої нестачі прісної води в анексованому Росією Криму не може бути вирішена силами РФ.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив російський гідрогеолог Юрій Медовар. "Відсутнє основне джерело водопостачання, Північно-Кримський канал, який давав майже 80% всієї води, яку споживав Крим. Тепер його немає, де взяти ці 80%?" – запитав він.

Як пояснив учений, ситуацію з водою на півострові посилює не лише відсутність дніпровської води, а й низка посушливих років, що триває в Криму.

За оцінками Медовара, всі зусилля окупаційної влади знайти альтернативне потужне джерело прісної води для Криму приречені на провал. Так, за його словами, у Росії немає достатньо ефективних установок для опріснення морської води, і отриману воду "все одно доведеться розводити прісною водою".

Крім того, російські установки для опріснення води вкрай енерговитратні.

Гідрогеолог заявив, що не слід розраховувати і на видобування прісної води з свердловин. Він пояснив, що водоносний горизонт має обмежений обсяг води, і збільшенням кількості свердловин можна лише "швидше її викачати".

Медовар додав, що кошти в розмірі 50 мільярдів рублів, виділені з держбюджету РФ для вирішення проблеми води в Криму, також не допоможуть.

"На 50 мільярдів можна закупити бутильовану воду і привезти. Можна її привезти з Байкалу. Але справа не в грошах, а у відсутності води", – підкреслив він.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Юрієм Медоваром скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму слідом за Сімферопольським, Бахчисарайським районом і Алуштою графік водопостачання ввели в Білогірську, а Севастополь перейшов в "режим підвищеної готовності" через дефіцит води.