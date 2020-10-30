Арестович – про загибель українських воїнів на Донбасі: закінчення режиму "тиші" перебільшене

Обстріл на Донбасі 30 жовтня, під час якого загинули двоє українських воїнів, не означає закінчення режиму припинення вогню.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив представник делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, передає УНН. За його словами, розмови про закінчення режиму "тиші" перебільшені.

"Ми не можемо говорити так [про закінчення режиму]. Це буде дуже сильно перебільшено. Ми можемо говорити, що є окреме збройне порушення режиму припинення вогню, яке, на жаль, призвело до таких тяжких наслідків", – зазначив представник ТКГ.

Арестович сказав, що велика роль у переговорному процесі буде покладатися на представників ОБСЄ.

"Зараз будемо вирішувати, тому що ситуація важка. Ми чекаємо відповіді від інших делегацій. Загинуло двоє військовослужбовців Збройних сил України, двоє – поранені. І зараз, якщо таке засідання відбудеться, ми чекаємо відповіді від представників ОБСЄ", – заявив спікер ТКГ.

Він пояснив, що делегація поставить питання, щоб ОБСЄ як посередник вжила всіх необхідних заходів, "щоб повернутися до нормалізації і розблокування переговорів у рамках Мінських угод".

"Будемо говорити жорстко. Якщо не буде зборів, чи будемо ми стріляти у відповідь чи ні, треба питати не в мене. Для цього є військове командування. Ми в рамках делегації ТКГ, використовуючи наші механізми, зробимо все, щоб ескалацію було призупинено й режим припинення вогню продовжився, і продовжилося розблокування діяльності", – підсумував Арестович.

Нагадаємо, Олексій Арестович також розвінчав маніпуляцію Росії про "план дій" щодо Донбасу.

Олексій Арестович Апостроф

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