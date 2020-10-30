Арестович – про загибель українських воїнів на Донбасі: закінчення режиму "тиші" перебільшене

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Розслідування
1,9 т.
Загибель військових ЗСУ на Донбасі

Обстріл на Донбасі 30 жовтня, під час якого загинули двоє українських воїнів, не означає закінчення режиму припинення вогню.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив представник делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, передає УНН. За його словами, розмови про закінчення режиму "тиші" перебільшені.

"Ми не можемо говорити так [про закінчення режиму]. Це буде дуже сильно перебільшено. Ми можемо говорити, що є окреме збройне порушення режиму припинення вогню, яке, на жаль, призвело до таких тяжких наслідків", – зазначив представник ТКГ.

Арестович сказав, що велика роль у переговорному процесі буде покладатися на представників ОБСЄ.

"Зараз будемо вирішувати, тому що ситуація важка. Ми чекаємо відповіді від інших делегацій. Загинуло двоє військовослужбовців Збройних сил України, двоє – поранені. І зараз, якщо таке засідання відбудеться, ми чекаємо відповіді від представників ОБСЄ", – заявив спікер ТКГ.

Він пояснив, що делегація поставить питання, щоб ОБСЄ як посередник вжила всіх необхідних заходів, "щоб повернутися до нормалізації і розблокування переговорів у рамках Мінських угод".

"Будемо говорити жорстко. Якщо не буде зборів, чи будемо ми стріляти у відповідь чи ні, треба питати не в мене. Для цього є військове командування. Ми в рамках делегації ТКГ, використовуючи наші механізми, зробимо все, щоб ескалацію було призупинено й режим припинення вогню продовжився, і продовжилося розблокування діяльності", – підсумував Арестович.

Нагадаємо, Олексій Арестович також розвінчав маніпуляцію Росії про "план дій" щодо Донбасу.

Олексій Арестович

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаРосійсько-український конфліктВійна на ДонбасіНовини ДонбасуДонбасТристороння контактна групаЗбройні сили УкраїниОлексій Арестович