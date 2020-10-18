Генерал ЗСУ пояснив, чому Путіну був потрібен Донецький аеропорт
Запеклі бої за три українських аеропорти на території Донбасу 2014 року були пов’язані із намаганням Росії використовувати їх для власної військової авіації під виглядом авіації "республік".
Про це в інтерв’ю в ефірі телеканалу Obozrevatel TV заявив генерал Збройних сил України, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос. "Чому були такі активні бої у 2014 році за три аеропорти – Донецький, Луганський і Краматорський? Тому що на той час це могло дати спроможність виправдання знаходження російської авіаційної техніки на території Донбасу", – заявив він.
За словами генерала, якщо хоча б один з цих аеропортів був придатний для використання, там одразу з’явилися б літаки Російської Федерації з українською символікою, нібито "захоплені" у України.
"Ніхто б вже потім не розбирався, звідки вони взялись. А це була б авіаційна техніка Російської Федерації", – сказав Кривонос.
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Як писав OBOZREVATEL, 15 жовтня Росія вийшла з консультативної групи з розслідування аварії малазійського літака Boeing рейсу MH17 в Україні, в яку входять Нідерланди і Малайзія.