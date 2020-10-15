Генерал ЗСУ порівняв армії Росії та України

Незважаючи на те, що за військово-технічним потенціалом російська армія перевершує українську, Збройні сили України мають суттєві переваги.

Про це в бліцінтерв’ю в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів генерал Збройних сил України, заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони Сергій Кривонос. "Українська армія має чудовий бойовий досвід, який отримала за ці 6,5 років війни. В українській армії служать мотивовані військовослужбовці", – заявив він.

Генерал визнав, що нині військовий потенціал Російської Федерації значно перевищує потенціал України. "Але на цій війні не стоїть питання кількісного та якісного співвідношення", – наголосив він.

У цьому контексті Кривонос розповів, що часто інструктори НАТО, які приїжджали до України, щоб передати свій досвід українським військовим, були вражені досвідом, які вже мали вояки ЗСУ.

Генерал переконаний, що це зумовлено передусім опором Росії – країні, що має один із найбільших у світі військовий потенціал, а також особливостями менталітету й підготовки воїнів ЗСУ.

За його оцінками, саме з цієї причини Росія вимушена зважати на міць української армії й саме тому не наважиться на повномасштабне використання своєї армії проти України.

Повну версію бліцінтерв’ю Сергія Кривоноса читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії. Він вважає, що гроші, які звільняться таким способом, можна спрямувати на переозброєння Збройних сил України.