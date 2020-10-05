Гармаш назвав користь від засідань ТКГ

Діалог між українською і російською стороною в Тристоронній контактній групі триває, незважаючи на те, що робота політичної підгрупи фактично заблокована.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. "Триває діалог щодо розмінування, щодо відкриття нових КПВВ, щодо розведення військ", – зауважив він.

Він додав, що в даний час істотно уповільнений діалог щодо обміну полоненими і утримуваними особами. "Але, тим не менш, він не припинений. Вже є зрушення хоча б в тому плані, що представники Міжнародного Червоного Хреста в окремих випадках можуть отримати доступ до ув'язнених на території ОРДЛО", – сказав Гармаш.

За його словами, той факт, що в ліквідації масштабної пожежі, що спалахнула в Луганській області, була задіяна і українська авіація, також є позитивним моментом. "Це теж результат домовленостей, в тому числі в мінському процесі. Тому цей процес потрібен", – наголосив він.

Як писав OBOZREVATEL, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив про те, що Україні час переформатувати переговори щодо Донбасу в Тристоронній контактній групі таким чином, щоб умови диктувала вона.