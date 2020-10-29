Гай пояснив, що від Єрмака чекає Кремль

Кремль розглядає главу Офісу президента Андрія Єрмака як людину, що може умовити главу держави виконати бажання РФ.

Таке припущення в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучив ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай. "Кремль вважає, що Єрмак – людина, з якою можна домовлятися. Що він все-таки зможе умовити президента Зеленського зробити так, щоб усі компоненти, які Російська Федерація вимагає від України, відбулися", – сказав офіцер.

В цьому контексті він додав, що Кремлю "потрібні дуже конкретні речі" – щоб Україна не йшла до НАТО і Європейського Союзу.

Закріплення в Конституції України особливого статусу Донбасу, на думку Гая, наближає Кремль до цієї мети. "Вони хочуть, щоб їхні представники були в парламенті, щоб були узаконені іррегулярні збройні формування Росії під виглядом "народної міліції" на окупованих територіях. За будь-яких спроб України піти до ЄС чи до НАТО цей інструмент буде запобіжником", – сказав волонтер.

"Уявіть собі – російські збройні формування, приватні військові компанії знаходяться на законних підставах в Україні і закріплені Конституцію. Це була б катастрофа. Ми готові на це? Ні", – наголосив він.

Як писав OBOZREVATEL, голова офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що його роль може стати непересічною в питанні закінчення війни на Донбасі. Крім того, він переконаний, що такої самої думки дотримується й президент Володимир Зеленський.