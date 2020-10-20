Єнін розповів про результати переговорів з Іраном щодо збитого літака МАУ

У Тегерані завершився другий раунд переговорів щодо збитого літака "Міжнародних авіаліній України", під час яких Іран запевнив Україну в наявності політичної волі для встановлення правди.

Про це повідомив у відеозверненні, викладеному у Facebook МЗС України, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін. Продовження переговорів заплановано на початок листопада.

Єнін зазначив, що два дні переговорів були важкими й насиченими, але пройшли в конструктивній атмосфері.

"Ми отримали від іранської сторони низку відповідей на ті питання, які ставилися перед ними раніше, і це наближає нас до істини", – заявив заступник міністра.

Він також зазначив, що Україна очікує на розвиток кримінального провадження та притягнення до відповідальності винних у трагедії.

"Ми вітаємо наміри іранської сторони якнайшвидше завершити технічне розслідування відповідно до міжнародних стандартів. Крім того, ми очікуємо на розвиток кримінального переслідування і притягнення винних до відповідальності", – сказав дипломат.

Також він наголосив, що Іран заявив під час переговорів про наявність політичної волі якомога швидше відновити істину і справедливість

"І це саме те, чого чекає не тільки Україна, а й інші постраждалі внаслідок цієї катастрофи держави, а найголовніше – їхні родичі. Ми продовжимо наші переговори в кінці листопада – на початку грудня цього року", – зазначив Єнін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іран узяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України", який було збито під Тегераном 8 січня. Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив під час зустрічі з главою зовнішньополітичного відомства Ірану Мохаммадом Джавадом Зафіром 19 жовтня.